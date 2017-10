Cinco razones para asistir al Festival Coordenada 2017

El 12 de noviembre del 2014 Guadalajara vio nacer el festival Coordenada que compaginaba talento nacional como internacional. Artistas de renombre mundial y de ascenso local. Aquella ocasión fue encabezada por los suecos The Hives, los británicos de Editors y los mexicanos de Zoé.

Así lucía el cartel de su primera edición.

La experiencia dejó grato sabor de boca y luego de tres ediciones este 2017 llega un nuevo episodio demostrando que su consolidación va viento en popa, por ello te dejamos cinco puntos a destacar del evento.

1) 15 años del 'Turn on the Bright Lights' de Interpol

Antes de lanzar su sexto disco, el cual ya está en producción y estará listo a principios del 2018, Interpol celebra los 15 años de su primer material. Inconfundible portada rojo y negra, once tracks oscuros e hipnóticos eran la carta de presentación de Paul Banks, Daniel Kessler, Sam Fogarino y Carlos Dengler (en 2010 dejó la banda para dedicarse a la actuación) quienes conquistaron críticos, fans y los charts internacionales. Del disco se desprenden las ya icónicas 'Obstacle 1', 'NYC' y 'Say Hello to the Angels' con las que hacían rememoran la tesitura y atmósferas creadas por Joy Division. Tomaban su post-punk inglés y lo aderezaban con la frialdad sonora de su natal Nueva York. Así pues en el Coordenada se podrá disfrutar cronológicamente el disco añadiendo canciones del resto de sus trabajos.

Postal de el último concierto que dio Interpol en Guadalajara- Patio del Auditorio Telmex 12/03/15

2) El regreso de Paramore, Phoenix y Garbage

Con nuevo disco bajo el brazo Paramore (After Laughter) regresa a Guadalajara, la última vez que pisaron suelo tapatío fue precisamente en el Trasloma en 2008 con el Festival Motorocker, por su parte Phoenix también estreno disco hace poco 'Ti amo', sexto trabajo de los franceses que vuelven luego del concierto dado en 2013, mientras tanto la presencia de Garbage es recurrente en México, de hecho la agrupación presume su amor por México y cada oportunidad que tiene lo hace notar. En septiembre del 2016 dieron su recital en la ciudad.

Dentro de marco del Motorocker, llegó por primera vez Paramore a Guadalajara.

Shirley Manson en su más reciente visita a la ciudad. Teatro Diana 4/Sep/16

3 ) Dos días de fiesta sonora

Primera vez que se lleva a cabo por dos días, el primero de ellos tiene con un aire más internacional encabezado por Interpol, Paramore y Phonex, a ellos los acompañan; Mon Laferte, Cultura Profética, División Minúscula, Carlos Sadness Rostros Ocultos, Sexy Zebras y más. Dará inicio a las 15:30 con la banda ganadora del Circuito Indio y cerrará a las 00:20 con Nortec Collective, mientras que el segundo lo lideran; Molotov, Garbage y Los Auténticos Decadentes, además de Band of Horses, Caligaris, Jarabe de Palo, Kinky, y otra decena de artistas. El día lo abren a las 14:30 Estelares y lo concluye Molotov a poco antes de la media noche.

Este será el acomodo por días de las bandas.

4) Despedida del Parque Trasloma como sede

Todo indica que será la última edición del Coordenada GDL en el Parque Trasloma luego de que el pasado 4 de abril el alcalde de Zapopan Pablo Lemus Navarro asegurara que en 2018 no habría más eventos masivos en el sitio en atención a quejas de los vecinos por el ruido.

Foto: Coordenada GDL

5) Casa Comedy

El Stand Up está más fuerte que nunca en México y existen muchos interesados en él, por cual por primera vez tendrá cabida en el festival. Se contarán con Ana Jula, Yeyé, Manuanna, Daniel Sosa y Coco Celis el viernes, mientras que el sábado estará Ricardo Pérez, Nicho Peñavera, Alex Fernandez y Ricardo O´Farril.

Plus: Pulsera ID CRDNDA

En la edición pasada se implementó el sistema de pago ID CRDNDA, una pulsera inteligente con la que ya no habrá necesidad de cargar dinero en efectivo o tarjetas bancarias. Es de tela resistente y será el único método de pago del evento, con el podrás comprar alimentos, bebidas y mercancía oficial. Si adquiriste tu abono para los dos días es importante que no te retires la pulsera de tu muñeca, ya que será la que utilices tanto el viernes como el sábado. Aquí puntos que te facilitan su uso.

a) Compra tu boleto: Lo puedes hacer en cualquier centro ticketmaster, página de internet o por teléfono.

b) Activa y crea tu cuenta: Accesa a www.coordenadagdl.com.mx/pulsera, llena tus datos básicos (nombre, dirección, teléfono, correo) y registra el código de barras que viene en tu boleto impreso. Es importante llevar el boleto previamente registrado, no esperes a llegar el festival.

c) Precarga tu cuenta: Accede a tu perfil y carga el monto de dinero que quieras.

d) Linkea tu ID CRDNDA y recoge tu pulsera: En la entrada del Festival se creará un link entre tu boleto y la pulsera, así pues, la información y dinero que previamente recargaste quedará en tu pulsera. Si no terminaste el dinero abonado puedes acceder a la página y te será retribuido.

Aún hay boletos, puedes adquirirlos por día en $995 por día y el abono para los dos días en $1751, ambos precios más cargo extra.

Te dejamos con los horarios por día, hora y escenario de cada uno de las bandas.

VIERNES

SÁBADO

Así como las firmas de autógrafos con los artistas

Así como la lista de cosas de qué sí y qué no puede meter al evento.

Pero, ¿por dónde entrar? ¿y los baños? ¿La comida? ¿La cerveza? También se contará con servicio de lockers con un costo de poco más de $200 por día.

Así pues todo listo para disfrutar la experiencia del Festival Coordenada.