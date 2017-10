Interpol agradece el cariño de los mexicanos

Con dos décadas de carrera y celebrando el 15 aniversario de su álbum debut, Interpol festejó la primera de sus dos presentaciones en el Pepsi Center. Con 7 mil 700 personas presentes, la agrupación puso a brincar a sus fans en la capital.

En punto de las 20:33 horas, sus cinco integrantes salieron al escenario vestidos de trajes color negro, provocando los aplausos de los presentes.

Su vocalista, Paul Banks, además de agradecer en español los aplausos entre canción y canción, dijo sentirse como en casa afirmando: "México, yo les hablo en español".

Además de hacer un repaso de principio a fin de su álbum debut titulado "Turn On The Bright Lights", el grupo demostró su capacidad al tocar y energía en temas como "Untitled", "PDA", "Say Hello to the Angels" y "Stella".

Pese a que lo único que acompañó a los músicos a lo largo de la noche eran las luces que los iluminaban desde el techo y que cambiaban de color en cada tema, eso no impidió que tras cada interpretación el público respondiera con aplausos.

Banks volvería a hacer una pausa nuevamente para exclamar: "Estamos muy felices de estar aquí de vuelta en México siempre ha sido nuestro segundo hogar".

"Sabemos que han sido tiempos difíciles aquí en México y queremos decir que es un honor que hayan venido ustedes a vernos y nos da mucho placer", afirmó.

Otros temas que cantaron fueron "The New" y "The Specialist", para luego de abandonar el escenario por un par de minutos, regresar y completar el primero de dos conciertos después de hora y media, interpretar otras canciones como "Not Even Jail", "Slow Hands", "Lights" y "Evil".