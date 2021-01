Científico refuta a Paty Navidad

Previo a que la cuenta de Twitter de Paty Navidad fuera suspendida, la actriz se mostraba confiada en que nadie la censuraría sus redes sociales, pues afirmó que ella nunca ha desinformado con sus planteamientos acerca del Coronavirus.

En los últimos 10 meses la actriz sinaloense no sólo ha hablado respecto a una dominación de los humanos a través de chips y de nanotecnología, también se ha mostrado segura al tener puntos controversiales acerca de la tecnología 5G -tecnología que transmitirá ondas electromagnéticas de radio, concretamente en las frecuencias que usan las redes de telefonía celular-, la inteligencia artificial y el uso de los cubrebocas. Si bien los comentarios de Paty no han sido tomados con seriedad, existen grupos que apoyan a la actriz en sus aseveraciones, en las que también ha promovido el no uso de cubrebocas.

Aunque los bloqueos que hace Twitter suelen ser de 12 horas, en el caso de Paty ya ha rebasado esa brecha y lo cierto es que la actriz no puede hacer nada para revertir esa "censura", esto debido a que esta red social, al igual que otras como Instagram o Facebook hacen "firmar" una política de términos y condiciones a todos sus usuarios.

Sobre este tema, el doctor Sergio De Régules, divulgador científico, catedrático de la Universidad Nacional Autonóma de México y quien también colabora en Universum, afirma que, de no medir las aseveraciones que la actriz hace, podrían desinformar y tener un tono trágico al seguir las indicaciones que Navidad ha expuesto.

"Es lamentable que alguien con un micrófono diga este tipo de cosas y desinforme. Ella está rosando la conspiración de ultraderecha y antisemita. Si alguien le cree, esa persona podría tomar decisiones que van en contra de su salud y puede que hasta sea criminal lo que hace esta mujer; es decir, si alguien se enferma o se muere por sus mensajes, le pesará en su conciencia, además debe tener cuidado porque un día se le puede voltear y acusarla de fascista y le puede ir mal en su carrera", explicó De Régules.

El doctor explicó que quizá los comentarios de la actriz provengan de su posible ignorancia de cómo funciona la ciencia y la tecnología: "Todas estas teorías de conspiración no las inventó ella, son conspiraciones que existen desde hace tiempo. ¿A quién benefician estas ideas? Porque muchas de estas locuras no son al azar, algunas son respuesta a la ignorancia, pero muchas otras las impulsan sitios web de ultraderecha en Estados Unidos, por decir, la del 5G la impulsan páginas de ultraderecha y habría que ver con qué propósito y si sólo es tarugada o hay a quien le conviene que se propaguen. Se sabe que parte de la campaña de Rusia contra EU para minar la confianza de los estadounidenses también están propagando estas cosas, y a lo mejor Paty Navidad sin saberlo anda haciéndole el trabajo y gratis a Vladimir Putin", detalló.

JL