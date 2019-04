Chucho Rivas, listo para romperla

El cantautor sinaloense Chucho Rivas se dice emocionado por el próximo concierto que dará en el Teatro Diana el próximo domingo 26 de mayo en punto de las 18:00 horas, como parte de su gira “Amarte y perderte”. En entrevista, señala que para él es una meta cumplida pisar este foro, porque sabe de la trascendencia que tiene. Actualmente Chucho está promocionando su sencillo “Cuando te veo”, el cual es una balada que ha cautivado a los enamorados.

“Todavía no me la creo que haré el Diana, voy a estar cantando los sencillos que ya están afuera, pero también canciones nuevas de mi próximo disco, vamos a tener invitados y muchas sorpresas. Sin duda alguna este será el concierto más importante que tendré en mi carrera”, expresa el cantante.

Sobre lo que significa esta plaza para él, dice que se trata de una gran responsabilidad: “Es un reto, pero gracias a Dios, Guadalajara nos ha respondido siempre de la mejor manera, cuando hemos estado por acá con los covers, con los temas inéditos y en los festivales, nos ha ido muy bien, siempre hay un buen sabor de boca. Y ahora regresar a un show con temas de mi nuevo disco, es algo que me tiene muy feliz. Agradezco la oportunidad”. El álbum aún no tiene fecha de lanzamiento, pero es producido por Erik Rubín.

Así, el espectáculo será un “full show”. “Vamos a tirar la casa por la ventana, la gira ya comenzó, hemos estado en varias ciudades, pero este será un concierto donde está la oportunidad de subir en solitario al escenario y es un momento importante de mi carrera. Queremos que la gente que asista se la pase muy bien, no será un show acústico, será ‘full band’”.

Cualquiera podría pensar que este concierto es una oportunidad muy temprana para Chucho que comienza a tener una numerosa base de seguidores, pero no. El intérprete ha trabajado desde niño y ha “picado piedra” para hacerse de un nombre, por ejemplo, cuando fue concursante de “La Academia” en plena prepubertad. “Ya son varios años de estarle ‘talachando’ para que esto pueda hacerse realidad y gracias a Dios ya se presentó la oportunidad”.

Hombre responsable

El público que sigue la música de Chucho es en su mayoría joven, y lo han tomado a él como una figura “aspiracional”.

“Me lo tomo con responsabilidad, pero también trato de ser honesto, muy yo, no quiero darle una imagen a la gente de alguien que no soy. Chucho Rivas es la persona, el que escribe, el que es apasionado por la música y el que cuenta sus historias a través de la composición. Entonces, si quieren seguir los pasos que he tomado, que sean los más honestos y sinceros”.

Además, hoy 4 de abril, Chucho le abrirá el concierto a las Ha*Ash en el Auditorio Telmex y posteriormente a Paty Cantú en el Auditorio Nacional (12 de abril), por lo que agradece que estas estrellas se fijen en su talento y le den la confianza para abrir sus espectáculos.

¿Y qué canta?

Fanático de los sonidos románticos y las baladas que llegan directo al corazón, Chucho se ha ganado un lugar entre sus seguidoras por su estilo honesto al interpretar cada tema. Entre las canciones que le han dado fama, se cuentan “Cuando te veo”, “Amarte y perderte” y “Hoy se me olvida”.