Chucho Rivas, con el corazón expuesto

Para cantarle al amor no hay edad, eso lo sabe muy bien el cantante sinaloense Chucho Rivas, quien a sus 21 años está conquistando a un público ávido de enamorarse. Arropado por Erik Rubín, quien es su productor musical, el cantautor está promoviendo su tercer sencillo “Cuando te veo”, que pertenece a su primer disco “Amarte y perderte” que se publicará en el transcurso del 2019.

En entrevista, Chucho cuenta cómo ha sido forjarse de un público siendo un músico independiente; de hecho, su reciente sencillo que se publicó el pasado 8 de febrero, ya alcanzó más del millón de vistas en YouTube: “Por fin ‘Cuando te veo’ ya se lanzó, es una de las canciones que más me tenía desesperado sacarla porque es de mis favoritas, estoy súper contento, ya llegó al millón y se siente súper bonito de que la hayan recibido de esa manera, estoy muy contento de poder seguir destapando canciones de este álbum”.

“Cuando te veo” se grabó en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán: “Siempre que compongo, hablo de historias mías, de vivencias, normalmente las escribo cuando estoy sintiéndolo en el momento o cuando me acaba de pasar algo, pero con este sencillo fue una excepción, porque la escribí cuando no estaba enamorado, estaba muy estable para ser honesto, pero faltaban canciones románticas en mi disco. Entonces, comencé a trabajar en ello, una mañana agarré la guitarra y la canción salió de una manera muy natural”.

Para Chucho las redes sociales han sido cruciales. Él durante varios años estuvo subiendo a su canal de YouTube covers de regional mexicano, pero interpretados con su estilo en el género pop. Siendo de Sinaloa donde la banda se escucha por todos lados, para él era importante que la gente lo volteara ver y la mejor manera era reinterpretar a su manera los éxitos del sonido grupero.

“Son indispensables las plataformas digitales para los artistas independientes y las disqueras; es más, para todo tipo de artista que quiera hacer música, las redes son el lugar más fuerte para resaltar y para que te escuchen. Y gracias a Dios ha sido muy importante tener de ‘amigos’ a YouTube y a Spotify para comunicarme y promover mi música; además, las personas que me siguen son bien lindas y comparten y protegen a capa y espada las canciones”.

Chucho escribe desde los 14 años de edad. De hecho, se dio a conocer en “La Academia” en 2012 cuando Myriam y Yahir -de la primera generación- fungían como jurado en el reality de Azteca.

“‘La Academia’ fue una etapa muy importante en mi vida, me ayudó a darme cuenta que esto era a lo que me quería dedicar, pero como estaba muy chico, no había mucho campo de oportunidad para mí en ese momento, relativamente tuve que empezar de cero cuando ya tuve mi cambio de voz y las redes sociales me abrieron las puertas con los covers en YouTube”.