¿Christian Nodal se quitó los tatuajes de Belinda? Esto responde

Ante la incógnita si Christian Nodal se borró los tatuajes en honor a su ex prometida Belinda, el cantante rompió el silencio para asegurar que no se ha quitado ninguno.

"No, no me he quitado ninguno"

Fue durante su paso por la alfombra roja de la pasada entrega de los Latin American Music Awards 2022, que Nodal fue cuestionado sobre los diseños que lleva en su cuerpo.

Él sostuvo una breve entrevista con las conductoras Myrka Dellanos y Giselle Blondet, quienes le preguntaron si había un tatuaje en su cuerpo que le ha dolido quitarse, de inmediato lo negó.

"No, no me he quitado ninguno", respondió Nodal directamente.

Asimismo, hubo un incómodo momento cuando Myrka replicó: "¿O te los tapas?", a lo que Nodal prefirió ignorar.

En tanto Blondet le indicó que el tatuaje que más le dolió fue el que le hicieron en el alma y se limitó a reír y responder "sí".

