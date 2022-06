Christian Nodal: El cantante se vuelve a pintar el cabello tras críticas

Hace unos días Christian Nodal decidió hacer un cambio de look en su cabello por lo que decidió pintarselo de color rubio, pero al parecer esto le trajo muchos problemas, pues tuvo discusiones con el cantante J Balvin por comparar fotos de ambos por el parecido de tinte, además de recibir varias críticas.

Luego de todo esto, Nodal dejó atrás su anterior imagen y decidió hacer un cambio en su cabello con un nuevo color.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el intérprete de "Botella tras botella" publicó unas historias con su nuevo look, el cual se dejó ver con un pelo morado con unas cruces color negro. Al final del clip aparece con un joven de nombre artístico llamado Gohn, al cual apoya en su carrera musical y que se encontraba tocando la guitarra.

El cantante del regional mexicano mencionó anteriormente que está cansado de las críticas y burlas en su contra por los tatuajes que se hizo de Belinda, además de que también los comentarios le han lastimado.

"Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que el me subiera en su cuenta de 50M (millones) lo del 'encuentren las diferencias' hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse", dijo.

Finalmente dijo que quiere ser reconocido por su talento como músico y no por escándalos o polémicas con otras celebridades.

"Yo tengo derecho a que la gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar, mundo", finalizó.

MF