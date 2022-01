Christian Nodal: El cantante mexicano festeja su cumpleaños con Belinda

Rodeado del amor de su familia y del de su pareja Belinda es como el cantante Christian Nodal está celebrando esta semana sus 23 años.

Si bien su cumpleaños es este martes 11 de enero, ya desde ayer y gracias a las redes sociales se pudo ver un poco de los prefestejos que el intérprete de regional mexicano tuvo junto a su prometida.

En algunas historias de Instagram se ve que Belinda decoró su casa con globos y un gran número 23, así como a Nodal aventando decenas de globos al cielo pidiendo deseos al universo.

Comienzan los festejos de 23 años de Christian Nodal por parte de Belinda!!

Aunque el natalicio del cantante es este martes 11, los globos y detalles ya arrancaron esta semana de cumpleaños, felicidades ������������ #belifans #belinda #belindaperegrin pic.twitter.com/u3LH5GRMXv — Lili Cabañas @Paparazzamx (@lilicabanas) January 10, 2022

Ya este martes quien también compartió su amor por el intérprete de "Adiós amor" es su mamá, Cristy Nodal.

"Hoy como hace 23 años, siento una dicha muy grande por tenerte a ti como mi hijo mayor, y siento que la mayor de las suertes cayó sobre mi vida cuando tú naciste", escribió y acompañó el texto con una serie de cinco imágenes en las que aparece la familia.

"No puedo dejar pasar este día y decirte que eres una persona a la que no dejo de admirar, una persona que cada año me demuestra lo inmensa que es su valía, una persona que nunca dejaré de amar".

Dicha publicación ya tiene respuestas de personajes de la música como Ana Bárbara y Yeison Jiménez.

"Eres todo luz hijo, yo confío en ti y en tu noble corazón. Sigue adelante, sé que todo aquello que imagines lo podrás alcanzar. ¡Feliz cumpleaños! Mi querido Kisha! Eres muy amado por cada uno de nosotros!", finaliza el mensaje de la mamá de Nodal.

Nodal, que está por llegar a los ocho millones de seguidores en Instagram, arranca el año con el pie derecho no sólo porque celebra su cumpleaños en los primeros días sino porque también ya a finales del 2021 se logró frenar el veto de Universal Music en su contra y de nueva cuenta puede cantar en público, según detalló a mediados de noviembre la revista Forbes.

MF