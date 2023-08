Christian Nodal está próximo a conocer a su bebé y por lo mismo, desde hace unos meses, se ha sometido a un doloroso proceso para eliminar los tatuajes de su rostro, pues quiere que su hija lo conozca con su "cara limpia”.

Cuando dio a conocer la noticia de que limpiaría su rostro para su hija, Nodal explicó lo siguiente:

"En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes y voy abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conozca mi cara. Esos tatuajes formaron parte de una etapa de mi vida que ya pasó. Siempre hago lo que nace del corazón".

El pasado mayo, el cantante compartió en entrevista para el programa venezolano "Escuela de Nada", lo doloroso y tedioso que estaba resultando el procedimiento para eliminar los tatuajes en esa parte de su cuerpo:

"A mí me dolió muchísimo más (quitármelos) que ponérmelos; lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como quince minutos", relató entre muecas de dolor al recordar.

Aunque aún le faltan varias sesiones para que desaparezcan de su rostro, los cambios ya son notables; así se pudo observar en una historia de Instagram que el cantante compartió la tarde de ayer en su perfil, si bien aún son notorios, queda claro que poco a poco se van desvaneciendo.

ESPECIAL/ Instagram @nodal

