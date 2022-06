Christian Nodal: Abuchean al cantante en Colombia por llorar y hablar más antes de cantar

Hace unos días se volvió viral un video en el que Christian Nodal rompía en llanto durante una de las presentaciones que dio en Colombia. En las imágenes se mostraba a un vulnerable cantante quien pedía más empatía a los medios y reconocía que él, como el resto de los seres humanos, tenía muchos defectos.

Ahora, se han filtrado otras imágenes de las mismas presentaciones, está vez con las reacciones del público que asistió a verlo, pero a pesar de que Nodal decidió abrir su corazón ante sus fans, estos no tuvieron la reacción que él esperaba.

Las grabaciones que ya circulan en la plataforma de TikTok muestra a una multitud enojada ante las constantes interrupciones del sonorense para hablar de sus sentimientos, incluso, en algunas partes se pueden oír abucheos, rechiflidos y hasta reclamos en los que le piden que se calle y que cante.

Pero eso no fue todo, también mostraron su descontento hacía las críticas que el intérprete de "No te contaron mal" hizo a varios de sus colegas por usar el polémico autotune para arreglar sus voces, y aunque no dio nombres, también habló de la reciente polémica que tuvo con J Balvin, a quien parece no ha perdonado por sus comentarios en redes sociales.

"Cantar fue un don que me dio Dios, pero lo tuve que trabajar también, entonces yo no quiero que ningún pendejo que solamente se viste bonito, se ve bonito, se venga a burlar de mí, ¿me entienden? Soy un ser humano como ustedes, yo también tengo mis sueños", expresó.

En varios de los comentarios que diversos usuarios escribieron, criticaron la actitud de Nodal y aseguraron que ellos también se hubieran desesperado si pagan un boleto para ver a un artista y éste sólo se la pasara hablando.

"Chale se ve que sí necesita ayuda", "¿Es show de standup?", "El hermano Nodal dando testimonio", "Pagar por eso mejor voy a la iglesia el pastor aburre menos", "Hablar mal de J Balvin, en Colombia… ya perdió el piso", "Ya ando dando conferencias", son solo algunos de los mensajes que pueden leerse.

MF