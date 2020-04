Chris Hemsworth saca su lado valiente en ''Misión de rescate''

Al hablar de narcotráfico, lo primero que viene a la mente son países como México o Colombia, pero hay otros territorios en los que las luchas entre cárteles también son mortales, como India, o al menos eso pasa en la nueva ficción ''Misión de rescate'', protagonizada por Chris Hemsworth.

En esta cinta, el protagonista se convierte en ''Tyler Rake'', mercenario dedicado a rescatar gente en peligro, claro, solo para quienes puedan pagar sus servicios.

En ese contexto, ''Rake'' es contratado para rescatar o ''extraer'' al hijo de un capo de la droga que fue secuestrado por un cartel enemigo.

''Esta película se basa en el cómic Ciudad, de Ande Parks y Anthony Russo, nos parece una historia cruda por el contexto desolador que se muestra de India, pero también de lo que poco se habla de eso. Se habla sobre ser valiente, que no necesariamente tiene que ser violento, no son sinónimos'', detalló Sam Hargrave, director del filme.

Sam, quien con esta cinta hace su debut como director, fue en sus primeros años un actor que años más tarde decidió convertirse en coordinador de dobles de acción.

''Había querido dirigir por mucho tiempo, había hecho cortometrajes con mi hermano, pero luego me metí en el ejercicio y las artes marciales y a la vez me metí a estudiar cine. En esa época comencé a escribir, dirigir y hacer películas, contar historias siempre era algo que iba a hacer. Después de la universidad empecé como actor, y luego mi conocimiento en artes marciales y lo que sabía de cine me llevaron a ser coordinador de stunts''.

Fue ahí donde conoció a Hemsworth, quien protagoniza esta cinta y a los hermanos Russo, directores de ''Thor'' y quienes ahora fungen como productores de esta película que se estrena en Netflix este viernes.

''A Chris y a los hermanos Russo los conocí en el universo de Marvel y un día Joe me dijo que le gustaría que leyera un guión que creía me podría gustar. Me interesó llevar a cabo esta película'', dijo.

Una vez que Chris se unió al proyecto, Netflix lo hizo para hacer el sueño realidad y llevarlo a través de su plataforma a más de 190 países.

Sam reveló que la película, cuya dosis de acción y violencia es grande, tuvo innumerables escenas de persecución y aunque hubo dobles de acción, Chris Hemsworth hizo 95% de sus escenas de riesgo.

Para el director la cinta tenía que tener una combinación de acción clásica con la violencia que algunos grupos utilizan actualmente.

''Siempre visualicé que la película tuviera la acción de una clásica de 'James Bond', combinada con la crudeza y violencia de una de 'Jason Bourne'; queríamos hacerle justicia a lo escrito por Joe y al cómic''.

OF