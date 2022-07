El actor estadounidense Chris Evans aseguró encontrarse soltero y todavía estar en búsqueda de la persona con la que quiere pasar el resto de su vida, noticia que rápidamente se propagó por todas las redes sociales, pues son muchas y muchos los que ya se postulan para convertirse en el nuevo amor del actor de Capitán América. ¿Quién será la encargada de ganar su corazón?

Fue durante una entrevista hecha para "Shondaland" en la que se encontraba promocionando la nueva película en la que participa: The Grey Man (2022), el actor de 41 años fue cuestionado acerca de cómo se encuentra en temas de amores, y aunque se encontraba en compañía de sus compañeras y compañeros de elenco, se dio un minuto para sacar de dudas con respecto a su situación sentimental actual.

Los cuestionamientos sobre su vida privada fueron astutos, y se le preguntó si en la vida luchaba por encontrar el amor con tanto esmero como lo hace su personaje (Lloyd Hansen) a la hora de cazar a los asesinos internacionales más peligrosos. A estas preguntas, el protagonista de The Avengers (2012) contestó: "Está bien, buena pregunta. Gracias por una buena pregunta. Dios mío. Enfoque láser, ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Te voy a dar una buena respuesta".

Después de esa respuesta, Evans continuó y dijo que, en efecto, se encontraba enfocado en encontrar una pareja, pero no cualquier persona con quien pasar un buen rato, sino la clase de relación que inspira el deseo de compartir toda una vida junta.

Chris Evans reconoció que no es fácil encontrar una pareja cuando te dedicas a la industria del cine, pues aunque hay muchas cosas que ama sobre su profesión, reconoció que encontrar el amor es una de las cuestiones más complicadas cuando se es actor: "Esta industria está llena de dudas, vacilaciones y recalibraciones en términos de realmente tratar de encontrar a alguien en quien realmente puedas poner todo de ti", mencionó.

"Tal vez se trata de tratar de encontrar a alguien con quien estés buscando pasar tu vida. Sí, así que tal vez sea eso", concluyó para que la entrevista retomara su camino, y el elenco, complementado por Ana de Armas y Ryan Gosling, hablará de The Grey Man que se estrena este jueves 21 de julio en México.

No obstante, las redes sociales no quedaron conformes y no dieron vuelta a la página tan fácil, sino que se tomaron muy en serio las declaraciones de Evans, pues muchas y muchos ya se encuentran postulándose, en la búsqueda de ser las y los afortunados para tener una oportunidad con el intérprete del superhéroe de Marvel.