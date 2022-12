Con la finalidad de valorar y reconocer adecuadamente el esfuerzo y creatividad de las producciones infantiles y familiares que llegan a la televisión, los premios Emmy han lanzado un nuevo galardón para este tipo de contenido: Children’s and Family Emmys, en donde el talento mexicano se hizo presente en su primera edición con el trabajo realizado por el tapatío Andrés Locsey, quien ganó en la terna de “Mejor mezcla y edición de sonido para un programa animado”, por su labor sonora en la serie “Maya y los tres”, de Netflix, creada y dirigida por Jorge R. Gutiérrez (“El libro de la vida”).

En entrevista con El Informador, Andrés Locsey celebra la iniciativa del Emmy por impulsar un nuevo premio totalmente especializado en el contenido infantil y familiar, al considerar que en el galardón habitual, que celebra a lo mejor de la televisión, estas producciones no son valoradas como se debe ante la gran oferta de producciones adultas o juveniles que se nominan y suelen ser las más premiadas.

“Se dieron cuenta que cada año hay más y más programación familiar, que la puedes ver como adulto y te puede gustar mucho, pero que está perfectamente para niños. Hay tanto contenido así, que en los Emmy realmente no podíamos competir contra otros shows porque a todos los metían en la misma categoría”.

Andrés Locsey, quien desde Los Ángeles se desempeña como editor de música y fue nominado al Emmy en 2021 por la serie “Cobra Kai”, de Netflix, resalta que fue el propio compositor, Tim Davies (“Frozen”, “WandaVision”, “Minions”), creador de la música original de “Maya y los tres”, quien lo invitó a participar en este proyecto en donde el talento latino lució teniendo en su propuesta sonora al también compositor y ganador del Oscar, el argentino Gustavo Santaolalla, así como al tapatío Juan Carlos Enríquez, quien fungió como compositor adicional y arreglista en la serie que explora desde la fantasía el legado cultural de Mesoamérica y México.

“Mi chamba es ser editor de música, así lo hice en ‘Cobra Kai’ y ahora en ‘Maya y los tres’. Gustavo Santaolalla compuso un álbum con los temas para los personajes, y a mí me dieron ese disco con 20 temas y una versión temprana de cada episodio, con animación a mano o un dibujo con una explicación de qué está pasando en la escena o algunas ya terminadas, para que yo tomara esos tracks y los editara con la imagen”, indica Andrés Locsey.

El tapatío señala que este ejercicio permitía al director Jorge R. Gutiérrez y a los creativos de Netflix tener una idea de cómo estaba funcionando la música original con la imagen. Posteriormente, Tim Davies escribió música a partir de los temas que Andrés Locsey editó de Gustavo Santaolalla y así mantener algunas propuestas o aventurarse a nuevas composiciones.

Directo a las emociones

Andrés Locsey resalta el compromiso y trabajo que tuvo en su unidad sonora en “Maya y los tres”, junto a Scott Martin Gershin, Chris Richardson, Andrew Vernon, Jack Cucci, Tavish Grade, David Barbee, Masanobu “Tomi” Tomita y Dan O’Connell, para lograr el galardón en “Mejor mezcla y edición de sonido para un programa animado”, categoría en la competieron junto a producciones como “Ciao Alberto” y “Lego Star Wars Terrifying Tales” (Disney ), “Hotel Transylvania: Transformania” (Prime Video), y “Trollhunters: Rise of the Titans” (Netflix).

El tapatío, quien también incursionó en la animación en el especial de año nuevo “For Auld Lang Syne”, de “Snoopy”, para Apple TV, resalta que no es habitual que las productoras, a excepción de Disney, por ejemplo, contraten a editores de música por cuestiones de presupuesto y los largos procesos que requiere la animación, sin embargo, considera que este tipo de iniciativas como los Children’s and Family Emmys ayuden a valorar más este trabajo que tiene la misión de complementar la experiencia emocional propuesta en pantalla.

“De una manera creativa está interesante trabajar con dibujos, bocetos, con cosas no totalmente terminadas o animadas, porque te tienes que imaginar un poco cómo va a quedar, no estás viendo exactamente una actuación. Tienes que pensar e imaginar más globalmente en la escena, encontrar música para ella”.

Quiere llegar con los grandes

Con su experiencia en la animación, Andrés Locsey señala que es un reto cambiar la perspectiva que se tiene sobre este tipo de técnica y narrativa cinematográfica al destacar que “no porque algo sea para un público infantil significa que será de mala calidad o que hay que rebajarlo”, por lo que confía en que nuevos proyectos de este campo lleguen a su trayectoria teniendo en la mira a los mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, o Alejandro González Iñárritu, con quien colaboró en “Birdman”, filme ganador del Oscar a Mejor película, dirección, guion original y fotografía.

“Si alguno de ellos lee el periódico y me quiere contratar, estaría padrísimo. Me gustaría mucho trabajar otra vez con Iñárritu, trabajé con él cuando yo era asistente de un estudio de grabación para ‘Birdman’, desde entonces he tenido muchas ganas, porque en aquel momento yo era el asistente ‘más de abajo’, estaba de pura chiripa y con muchísima suerte de tocó ayudar a grabar la batería de Antonio Sánchez, pero quisiera colaborar con él, y por supuesto con Cuarón y Del Toro, que son paisanos talentosísimos”.

Al cierre del 2022, Andrés Locsey considera que el año fue más que fructífero trabajando en producciones como la quinta temporada de “Cobra Kai” y “Pitch Perfect: Bumper in Berlin”, y para 2023 se mantiene trabajando en “Obliterated”, el nuevo show de Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, creadores de “Cobra Kai”.

MF