Chayanne concluye gira en EU con gran éxito

En momentos en que el reggaetón domina la música latina, Chayanne demostró que existe espacio para el pop al ofrecer un gran concierto ante 20 mil seguidores en la Arena American Airlines acostumbrada a los llenos del equipo de baloncesto del Miami Heat.



El espectáculo de anoche en el enorme local del centro de esta urbe como parte de la gira "Desde el Alma Tour", marcó el cierre de la etapa de 13 conciertos por Estados Unidos con llenos en todos lados y a partir de esta semana su gira continúa en México y luego en el resto de América Latina.

"México lindo y querido, para allá voy"

Desde el principio, el cantante residente de Miami, dijo sentirse "en mi casa, en familia con vecinos y amigos pese a que venimos de distintos países".

Arropado en las primeras filas por su esposa Mariana Elizabeth Maronesa, y sus hijos Lorenzo (21) e Isadora (18), quienes cantaron una a una las canciones de su padre, el no dudó en refrendar sus convicciones. "En Latinoamérica tenemos que estar siempre juntos y ayudarnos los unos a los otros como lo hacemos en familia en Miami".



Apoyado por siete músicos y una corista el cantante abrió el show con "Torero" y "Humanos a Marte" y puso de inmediato a bailar al público acompañado de las coreografías de ocho bailarines.





Chayanne, quien siempre ha sido fiel a la balada romántica, hizo las delicias del público con clásicos como "Tiempo de vals", "Tu pirata soy yo", "Atado a tu amor", "Y tu te vas" y Dejaría todo".



No faltaron "Di que sientes tú", su más reciente sencillo, así como los temas con los que coquetea con e reggaetón "Choka choka", "Qué me has hecho".



La velada cerró con "Fiesta en América" y "Salome' y el cantante fue llamado una vez más al escenario con el aplauso del público para ofrecer "Provócame".



"México respresenta el crecimiento mio como artista... México lindo y querido para allá voy", dijo el artista en entrevista al termino del concierto.

AC