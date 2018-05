Charly Alberti se lanza contra el reggaetón

Directo y a la cabeza. Así fueron las opiniones de Charly Alberti sobre el reggaetón, cuyas letras calificó como “pobres y no hablan de nada. Esa es la diferencia de dos corrientes en donde el rock en español ha prevalecido por décadas, mientras que el reggaetón sólo es temporal aunque parezca ahora que está arrasando”, comparó el músico.

“El reggaetón tiene que entenderse que son letras muy pobres, no hablan de nada y son muy violentos; tiene una relación con el hip hop o la cumbia villera que vienen del mismo lugar social y hablan de lo mismo”.

Tras asistir al show de Cirque du Soleil que cerró de forma definitiva sus presentaciones en Estados Unidos, refirió que “el reggaetón hoy en día parece que arrasa y ello porque muchos artistas no son creativos”.

“Eso sólo es parte de lo que otros géneros difícilmente tendrán; un reconocimiento de esta magnitud en cuanto a la aportación a la música”, destacó.

El Cirque du Soleil desde hace más de un año realiza el show “Sep7imo Día - No Descansaré” en un tributo musical por primera vez a una banda de rock en español después de espectáculos similares con música de Michael Jackson y The Beatles. “El otro día vi a un hijo de un gran cantante español por no dar nombres haciendo reggaeton y lo ves ridículo cuando él hace baladas. Si quieres ser músico honesto solo debes dejar pasar la ola y subirte a la tuya y debes esforzarte a hacer un gran disco”.

Recordó que en muchos momentos ha comparado lo que hizo Luis Miguel que en un momento decidió grabar un disco de boleros en un acto maestro en su carrera y él no tuvo que mezclarse con el ritmo de moda. “Me parece que el que no tiene muchos talentos se trata de subir al caballo de reggaetón y al final lo que está tratando de buscar sólo es facturar de las letras de ese género”, dijo Alberti.

“Pero para mí en resumen más que expresiones musicales son expresiones culturales”, consideró Alberti, quien junto con Gustavo Cerati y Zeta Bosio fueron los fundadores de Soda Stereo, la banda que sacudió al escenario musical en la década de los 80 y que ha permanecido por décadas.

UN POCO DE HISTORIA

Con los pies en la tierra

Algo que caracterizó a la banda argentina, señala Alberti, fue tener siempre los pies en el suelo. “Cuando terminamos el primer disco nos centramos en ser muy honestos con nosotros en lo musical para no defraudarnos primero a nosotros y por ende al público”.

“Siempre quisimos hacer la mejor música que podíamos y ya si gustaba o no eso no dependía de nosotros, lo que siempre hicimos fue ser fieles”.

Agradecido con Cirque du Soleil

Sobre el show de Cirque du Soleil señaló que es una celebración de la historia de Soda Stereo. “Lo que hizo Michel Laprise es genial es un show muy amplio”, y aunque la gira continuará por ciudades de Latinoamerica en un proyecto que se pretende mantener de forma definitiva hasta finales de este año.

Aseguró que Soda Stereo está en la historia de la gente. “Los tres trabajamos con gran dedicación y gran amor a lo que hacíamos y sobre todo con un gran respeto a la música que hacíamos y por ende a la gente”.

“Siempre lo que priorizó Soda Stereo fue el arte y las ganas de hacerlo bien. Había un nivel de obsesión muy alto porque éramos muy disciplinados”, anotó.

Cuestionado sobre lo que habría opinado el extinto Gustavo Cerati con este show señaló que como hermano y amigo de tantos años “seguramente él se habría convertido en el principal promotor y se habría apasionado como lo hizo siempre con la música”.

“A él le encantaba este tipo de desafíos de cosas nuevas de meterse en cosas creativas con gran producción”, añadió.