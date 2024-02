Charlie Zaa celebra el amor a ritmo de bachata

El músico colombiano, Charlie Zaa, quien el pasado 30 de enero celebró 50 años de edad, está de manteles largos con el lanzamiento de su reciente sencillo “Bobo apasionado” donde le canta al amor a ritmo de bachata. Luego de su regreso a la escena musical durante el 2023, el intérprete está más que listo para presentar un nuevo material discográfico que saldrá a finales de marzo o principios de abril y donde incorporará géneros como el bolero, el pop y la salsa, entre otros. Sobre planes de shows, espera que en junio haya oportunidad de conciertos en México.

“Bobo apasionado” es de su autoría junto a Oscar Hernández, Aldrin Martínez, Danielle Rius “Barullo”, Jesús Herrera y Anthony Albert Guajardo, en las manos de los productores Zsurround y Dale Play. “Yo me considero un bobo apasionado por todo lo que hago, yo creo que la pasión juega un papel muy importante en la vida de cada ser humano, cada cosa debes hacerla con pasión, como si fuera para Dios, así el resultado final será mejor de lo que tú esperas”, comparte en rueda de prensa virtual el cantante.

“El éxito debe de ir de la mano con la pasión independientemente de lo que hagas, yo me he dedicado a eso y también por medio de la fe, que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no estamos viendo, por eso cuando viene a mis manos una canción como ésta, la leí, le cambié algunas partes y melodías, la hice muy mía, la escuché más de 200 veces y la interpreté, como si hubiera sido escrita por mí”.

Sobre abrazar la bachata cuando en sus inicios el bolero fue un sello característico, resalta que “normalmente la industria tiende a encasillar la música romántica en solo géneros como el bolero o el pop, pero desde chico me acuerdo que escuché una canción muy romántica en salsa llamada ‘Tú con él’ en la voz de Frankie Ruiz y de ahí comencé a oír diferentes canciones románticas en diferentes estilo musicales y me convertí en una persona atrevida, haciendo lo que se me presente en el camino, canto lo que tenga que cantar siempre y cuando tenga las ganas y el deseo de hacerlo”.

De hecho, comparte que hace un par de meses lanzó un “power vals” llamado “Si te vas” donde además, añadió el R&B y el trap para hacerlo más actual. “Ahora esta canción que es preciosa, habla perfectamente el lenguaje del amor y que me da la oportunidad de interpretarla en un género muy sensual como lo es la bachata”.

Con la fe firme

Charlie confiesa que se tiene que tener una relación con Dios “para poder identificar perfectamente su voz, la del hombre o la del mundo. A veces tomamos decisiones en la carne que nos llevan a perder mucho en medio del proceso o el camino que decidimos tomar, pero cuando contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas, las cargas que pueden aparecer serán llevaderas y livianas por el simple hecho de incorporarlo a él en las cosas que planeamos hacer. Yo en el momento perfecto y adecuado comencé a mantener una relación con él”.

En ese sentido, recuerda cuando su hija Mia en 2018 presenció un tiroteo en Florida en su escuela secundaria. “Un día antes de que esto sucediera, yo salí a caminar, yo tenía por disciplina hablar con Dios, caminaba de seis a ocho kilómetros y dialogaba con él. Mi tío había perdido un hijo en esos días, a mi primo le dispararon en la cabeza y mi tío estaba completamente destruido y yo le pedí al Señor que alivianara su sentir y que le permitiera entender su voluntad y que a mí no me fuera a pasar por el fuego de la manera como le pasó a mi tío, porque yo no sabría soportar una pérdida como la de un hijo”. Así que reflexiona que con base a lo que Dios vio en él, “evitó que yo pasara por la pérdida de un hijo e hizo invisible a mi hija ante el enemigo en aquel momento”.

Ahora que volvió de manera formal a la música, Charlie resalta que vive de una forma distinta estar presente en la industria, disfrutándose más el proceso de las cosas que hace que el resultado. Es una filosofía de vida que lo mantiene con los pies en la tierra.

MF