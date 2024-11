Chappell Roan consigue 6 nominaciones en los Grammy 2025

El pasado 8 de noviembre se dio a conocer la lista de nominados a los Grammy en su edición del 2025 , en la cual destacaron las 6 nominaciones de la artista Chappell Roan entre sus fans y los cibernautas, ya que la cantante estadounidense ha conseguido estar entre las categorías consideradas más importantes del evento como álbum del año, en la cual compite con artistas como Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Beyoncé y Taylor Swift.

¿Cuáles fueron todas sus nominaciones?

Best New Artist

Album of the Year: The Rise and Fall of a Midwest Princess

Best Pop Vocal Album: The Rise and Fall of a Midwest Princess

Record of the Year: Good Luck, Babe!

Song of the Year: Good Luck, Babe!

Best Pop Solo Performance: Good luck, babe!

¿Quién es Chappell Roan?

Kayleigh Rose Amstutz, conocida artísticamente como Chappell Roan, es una cantante y compositora estadounidense del género Pop, conocida por su gran éxito Good luck babe!, canción que ha tenido gran aceptación entre el público y se ha vuelto viral en redes como Tik Tok. Otro de sus éxitos más conocidos es Hot to go!, canción que interpretó junto a Olivia Rodrigo mientras formaba parte de la gira de la cantante como telonera y que apareció en su documental de Netflix Guts World Tour.

A pesar de haber publicado algunas canciones en solitario (o singles) y EPs, su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess publicado en Septiembre del 2023 con 14 canciones es considerado su álbum debut y en él destacan canciones como Pink Pony Club y Red Wine Supernova. Ha recibido críticas positivas y aceptación entre sus fans y el público en general, por lo que causó un gran revuelo en redes sociales tras aparecer entre la lista de nominados a los Grammys y se cree que su carrera va en ascenso.

¿Cuándo serán los Grammys?

La próxima edición de los Grammys se llevará a cabo el próximo Domingo 2 de febrero del 2025 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y estará disponible en la transmisión en vivo desde CBS Television y Paramount+ para que puedas apoyar a tus artistas favoritos.

