Nana Calistar: Horóscopos para HOY 6 de abril de 2025

Aries

Podrías perder dinero u objetos en los próximos días, así que asegúrate de cuidar bien tus pertenencias. Hay posibilidades de realizar un viaje que será muy divertido, así que disfrútalo al máximo. No dejes que relaciones del pasado afecten tu presente, es importante que te liberes completamente de ellas. Busca rodearte de personas que te brinden paz y aléjate de quienes te generen incomodidad; recuerda que tú eres el único responsable de tu felicidad. También existe el riesgo de ser engañado o traicionado, y una amistad podría estar involucrada en esto.

Tauro

Un amor del pasado te hará rememorar momentos de felicidad, pero no estás en la situación adecuada para volver a lo mismo. Si te sientes fatigado o agotado, es importante que descanses lo necesario, ya que podrías estar en riesgo de desarrollar algún problema relacionado con los nervios. Te darás cuenta de que, a pesar de todo lo difícil que has enfrentado, has experimentado momentos felices en tu vida. Se avecina una pérdida material y la salida de dos personas importantes en tu vida.

Géminis

En cuanto a tu dinero, es importante que seas muy cauteloso, ya que últimamente has estado gastando en cosas innecesarias que no te aportan nada. Amores del pasado regresan, habrá cambios inesperados y oportunidades de crecimiento en diversas áreas de tu vida. Aprende a liberarte de responsabilidades que no te corresponden, no sigas cargando con aquello que solo te resta. Podrías sentirte algo inestable y desconfiado de quienes te rodean en estos días. Además, podrías enfrentar infecciones en la garganta o el estómago.

Cáncer

No cambies demasiado tu forma de ser, ya que podrías perder tu esencia y hacer que los demás te vean de una manera diferente. No dejes que los comentarios negativos de personas sin ocupación te afecten, ya que a veces les das más importancia de la que realmente merecen, olvidando lo que tú realmente piensas y crees de ti mismo. En los próximos días, podrías empezar a planear un viaje que resultará ser muy exitoso. Aprende a guardar para ti tus sueños y metas, evitando exponerlos ante los demás para que no se vean truncados.

Leo

Ten cuidado con los amores fugaces y con una verdad que podría salir a la luz en cualquier momento. Tu vida comenzará a tener más claridad, ya que muchos de tus planes y proyectos empezarán a materializarse. En los próximos días, estarás rodeado de una suerte increíble que te ayudará a lograr muchas cosas. Deja el pasado atrás, enfócate en tus objetivos y no pierdas tiempo; el mundo sigue adelante, así que no te detengas por nadie, ya que nadie lo hará por ti.

Virgo

Tu relación podría complicarse si estás en una, ya que saldrán a la luz muchas mentiras y secretos que se habían guardado. Si sientes la necesidad de contactar a alguien de tu pasado, no dudes en hacerlo, pero solo para cerrar capítulos inconclusos, ya que no estás en el momento de seguir sufriendo por quien te hizo daño. A veces caes en situaciones innecesarias porque los sentimientos y el corazón te llevan a ceder ante cosas que no te convienen.

Libra

Habrá amores fugaces y cambios de actitud inesperados. Es posible que experimentes cambios en el trabajo, en la familia y con tus amistades, y te empezarás a sentir incómodo con algunas personas de tu entorno. Llegarán nuevos amores, mientras que los del pasado quedarán atrás; lo importante es que no te quedes parado y aproveches cada oportunidad que se te presente, aprendiendo de ella. Ten cuidado con dolores musculares, ya que podrían ser comunes en las próximas semanas.

Escorpio

Una amistad podría comenzar a desarrollar sentimientos de cariño y amor hacia ti; si no estás interesado, evita darle falsas esperanzas. No descuides la relación con tu familia, ya que podrías generar conflictos y resentimientos. Ten cuidado con la posible pérdida de objetos, ya que podría ocurrir en cualquier momento. Recibirás una noticia o sorpresa que alegrará tu día. Una situación relacionada con un ex amor o amigo te incomodará.

Sagitario

Últimamente has cambiado mucho, y el buen corazón y la nobleza que te solían caracterizar parecen ser cada vez más raros en ti. Debes aprender que no todas las personas son malas ni merecen tus reproches ni tu mal humor, que a veces ni tú mismo soportas. Es posible que por la noche sientas algo de cansancio y tristeza, ya que hay situaciones del pasado que aún extrañas más que nunca. Un familiar podría sufrir un engaño o ser víctima de una decepción amorosa.

Capricornio

Podrías sentirte algo preocupado por la salud de un familiar o por una situación relacionada con tu trabajo o amigos. Dale tiempo al tiempo y confía en que todo se resolverá. Tu sentido del humor y tu forma de ver la vida son esenciales para atraer a las personas hacia ti. No confundas tus sentimientos y deja de vivir en la tristeza, mendigando cariño o atención de alguien que solo está presente con palabras, pero nunca con acciones.

Acuario

La vida te brindará una segunda oportunidad en el amor si estás soltero o soltera. Ten cuidado con posibles accidentes, ya que podrían ocurrir con facilidad. En cualquier momento podrías recibir noticias de un ex amor, y un viaje inesperado se acerca. Es posible que se cancele una fiesta o incluso un viaje que tenías planeado debido a la falta de acuerdos. No permitas que nadie te manipule; en ocasiones, la mente puede engañarte y terminarás haciendo lo que los demás piensan o desean.

Piscis

Ten cuidado con los ex amores del pasado, ya que podrían aparecer en cualquier momento, probablemente alguien de hace no más de dos años. No tengas miedo de expresar lo que sientes; es el momento de hacerlo, sin importar que el mundo esté en tu contra. Se avecinan momentos muy positivos para ti, pero deberás tomar decisiones importantes y saber hacia dónde te diriges en la vida, ya que a veces tiendes a perderte en el camino. Aprovecha la oportunidad de emprender un negocio o crear una empresa, ya que la suerte y las ganancias en nuevos proyectos estarán de tu lado.

