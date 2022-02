Channing Tatum confiesa frustración con Marvel por cancelación de “Gambito”

No hay dudas que las adaptaciones cinematográficas de Marvel Comics han consolidado a las franquicias de los superhéroes como una de las más rentables en la taquilla y ha generado una lucha entre las productoras por impulsar este género en la gran pantalla como en el formato streaming en series.

"Apagué mi máquina Marvel"

Si bien Marvel ha logrado posicionar con éxito a sus personajes más icónicos, tal parece que las decisiones que tomaron para la franquicia de los “X-Men” –manejadas por FOX- no han sido las más benéficas para su talento, como recién lo confesó el actor Channing Tatum (Magic Mike XXL), quien sería el responsable en encabezar el filme enfocado en “Gambito”, personaje que figuró como una de las apuestas más importantes para incrementar el fanatismo por las sagas de los “Hombres X”.

Channing Tatum, quien también se ha sumado a proyectos animados como “The Lego Batman Movie”, reveló a Variety que tras la cancelación del filme de “Gambito” decidió no volver a relacionarse con las películas o proyectos de Marvel Studios, y aseguró que desde que su proyecto fue descartado optó por no mirar ninguna de las historias que Marvel ha llevado a la pantalla.

Channing Tatum comentó que la cancelación de “Gambito” fue un evento traumático para él, y ejemplificó que perder el proyecto fue como haber perdido a un gran amigo, luego de las grandes expectativas que el propio Marvel marcó en la audiencia al explorar otro tipo de tono narrativo en personajes como “Deadpool”, que se enfocó a una audiencia un poco más adulta. El éxito que representó la dirección que le dieron a Ryan Reynolds con su primera película en 2016, animó a Marvel a desarrollar proyectos que no nacieran de la trama que ha llevado “Avengers”.

“Una vez que Gambito se fue, estaba muy traumatizado. Apagué mi máquina Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantó ese personaje. Estaba demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba tan listo para interpretarlo”, expresó Channing.

Disney ¿el culpable?

De acuerdo a los comentarios hechos por Channing Tatum, FOX tenía las intenciones claras de poner en marcha el rodaje de “Gambito”, pero la llegada de Disney como comprador de FOX detuvo diversos proyectos, para enfocarse por completo en explotar al máximo la línea narrativa que ya seguía Marvel con las películas interconectadas de los principales “Avengers” y así llegar hasta la batalla final con “Thanos”.

Los fans han recordado que la cancelación de “Gambito” no fue por el carisma que Channing puedo haber dado al personaje en su caracterización después de que la adaptación que hicieron con del mencionado personaje en “X-Men Orígenes: Wolverine” con el actor Taylor Kitsch, adaptación de 2009 que fue bastante criticada por los fans, sino que los motivos pudieron haber radicado en el que el propio actor estaba decidido a sumarse en la dirección de la película junto a Reid Carolin, habiendo propuesto una trama más cercana a la sombría, pero también extravagante personalidad que ha caracterizado a “Gambito” en las caricaturas de los años 90 y en los cómics originales.

“El estudio realmente no quería que Reid Carolin y yo lo dirigiéramos. Querían a cualquiera menos a nosotros, esencialmente, porque nunca habíamos dirigido nada”, aseguró Channing, quien ahora logró llegar a la silla de director junto a su colega Reid para “Dog”, que tendrá su estreno este año.

A través de las redes sociales, los fans han posicionado a “Gambito” y a Channing como una de las tendencias más comentadas con la intención de motivar a Disney a retomar el proyecto con el actor, asegurando que el posible rescatar a la franquicia de “X-Men” y brindar a la audiencia una adaptación más fiel al cómic como ya se ha hecho con el universo de “Avengers”.

AC