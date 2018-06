Chabuco, sonido desde las raíces

No importan las corrientes musicales, para Chabuco las raíces culturales son el motor de creación para sus canciones, su gancho para cautivar a un público deseoso de las entrañas latinas.

El cantautor colombiano, que recién estrena su cuarto álbum solista “Encuentro”, destaca la importancia de siempre retornar a los orígenes, a los ritmos que se marcan desde la infancia. Es por ello que en esta producción propone un viaje sensorial mediante el latin jazz que apuesta por el folclor, por la esencia de la samba y el bossa-nova.

“En este álbum logré algo que quería que era contar el folclor de mi pueblo con bossa-nova, con samba, con un jazz como ya lo he estado haciendo, que siempre tiene ese color. El recibimiento de ‘Encuentro’ ha sido muy chévere, solo buenos comentarios”, anota Chabuco.

El cantautor confiesa esa incertidumbre por aventurarse un poco más a la tradición brasileña con ritmos que desde niño escuchó y que ahora le dan la oportunidad de ofrecer una propuesta original para ampliar sus habilidades musicales en una producción en la que también se suman destacadas personalidades como los también compositores como el dominicano Vicente García y el español Alejandro Sanz, con dos canciones que dan una total frescura a esos intentos por reforzar la identidad latina y la música en español.

“Siempre trato de averiguar lo que tengo planeado hacer, siempre dedico tiempo. Yo tenía un poco de miedo, Brasil tiene un folclor interesante y lo quería experimentar desde su riqueza, ya lo traía en mi corazón desde mi infancia, mi padre lo escuchaba. Estoy feliz porque es un disco que tiene raíces, que es poderoso en armonía, en letras. Tuve la oportunidad de escribir cuatro canciones con Vicente García, ese fue un empuje y la canción ‘Ausencia’ con Sanz, es una canción antaña que revolucionó el bossa-nova y ahora la hicimos nuestra, creo que el resultado es increíble”.

No diluye su estilo

Ante la globalización musical que el concepto latino ha tenido en la industria sonora en los últimos años y que se ha ligado íntimamente a los géneros urbanos, Chabuco puntualiza que no necesariamente toda la música latina radica en los sonidos urbanos, por lo que cada artista decide dejarse influenciar o no por las modalidades o conceptos de lo que significa ser latino en un panorama internacional.

“Yo siempre quiero saber a dónde voy, respetar los ritmos de cada lugar, por lo general nunca grabo de forma diferente si estoy en Colombia, Estados Unidos o México, siempre trato de ser claro en mis arreglos o en mi voz, que mi energía fluya, sé muy bien lo que quiero (…) la música latina no es lo urbano, lo urbano es nuevo, es lo que ahora, lo latino siempre ha sido mucha música, jamás terminaríamos en definirla. Cada quien tiene su música, cada quien juega su papel y en mi caso es la raíz, no me dejo influenciar, busco mi camino, invento mi propia idea”.

Chabuco adelanta que será en un par de meses cuando salga de gira para comenzar a promocionar personalmente en diversos países “Encuentro”, siendo México uno de los próximos escenarios a los que llegará, recordando la gran aceptación que ha tenido en presentaciones pasadas como en el Palacio de Bellas Artes.