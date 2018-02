¿Celoso yo? ¡Jamás!

“Soy un hombre latino de 22 años que le encanta verte sonreír, acompáñame en esta aventura de risas y comedia” así es como se describe Mario Aguilar, uno de los youtubers con mayor aceptación en las redes sociales, y quien ha hecho de sus rutinas sobre las madres mexicanas y la novias celosas el deleite de todo tipo de público.

Y precisamente el próximo miércoles 21 de febrero a las 20:30 horas, llegará Mario Aguilar al Teatro Diana con su espectáculo, “¿Celosa yo? ¡Jamás!”. Los boletos van de los 550 a los 350 pesos. En entrevista Mario cuenta que el show que trae a Guadalajara estará girando por México y Estados Unidos; así mismo el comediante, quien ya tiene cuatro años de trayectoria con sus videos virales que se comparten en todas las redes sociales, señala que gusta mucho de visitar la Perla Tapatía: “Me la paso muy bien cada vez que voy a Guadalajara, yo creo porque allá tengo familia, tengo en mi sangre esta ciudad. Mi show es muy universal, me inspiro en todo, y las veces que he ido a Guadalajara, siempre les gusta lo que presento. Y obviamente cada que viajo a un lugar, trato de meterle (de rutina) algo de la ciudad en la que estoy”.

Explica Mario que este show que presentará en el Teatro Diana es muy general, para que toda la familia se ría. Uno de sus personajes estrellas es el de la “Mamá”. “Nuestro espectáculo es un show de comedia con bailes, videos, música y todos los personajes en el escenario. Traemos sketches nuevos, se la van a pasar bien, tratamos de que sea muy cómodo de ver, se van a reír muchísimo porque traemos al personaje de la ‘Mamá’, obviamente no vamos a llevar lo mismo que se ve en los videos, porque se trata de hacer algo diferente”.

El personaje de la “Mamá” está inspirado en su madre Gloria de 68 años. Y aunque Mario tiene una base de fans jóvenes, hacer este rol en Internet le ha permitido acercase al público de las señoras. “Está padre, ellas se identifican con las frases, las mamás de ellas también se las decían, las regañaban igual, y he tomado esta idea del personaje de la mamá más típico, no tan de estos tiempos, sino de antes, cuando tu mamá te decía que no te ibas a levantar de la mesa hasta que terminaras lo que había en el plato, ese tipo de cosas que me ha funcionado mucho para tener público de todas las edades”.

• 7 millones 659 mil 801 fans en Facebook. Lo localizas como @MarioAguilarvideos.

• 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, en el que lo encuentras como: Mario Aguilar.

• 119 mil seguidores en Twitter, con la cuenta @MarioAguilarMG.

La evolución del Internet a la realidad

Mario asegura que la evolución que tiene un youtuber con respecto al acercamiento con su audiencia es muy personal. Él surgió primero de las redes sociales y ahora el contacto es directo a través de su show en teatros por el interior del país.

“Toda la gente me ha dicho que los que generamos contenido en Internet somos como estrellas alcanzables, esas personas de las que tú estás consciente de que en algún momento los puedes conocer, abrazar y tocar, eso está padre, porque después de ver a un personaje tras el celular o la computadora, sientes que ya lo conoces y luego en persona la conexión es padrísima”.

Asegura también que la competencia entre youtubers como tal no hay, porque cada uno tiene muy enfocadas sus ideas sobre lo que quiere expresar y transmitir a través de sus contenidos. “Es de cada quien, a muchos no les interesa el teatro, y otros están haciendo películas y doblaje, cada quien toma su rumbo y sabe qué puertas abrir” finaliza.