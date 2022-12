La cantante canadiense Celine Dion ha anunciado que padece una enfermedad neurológica incurable, que le ha alejado de los escenarios y que le ha provocado problemas de movilidad.

En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete explica que los médicos le han diagnosticado síndrome de la persona rígida, una enfermedad rara autoinmune que afecta al sistema nervioso y que ella explica que padecen una de cada millón de personas.

Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy, afirma Dion, reprimiendo las lágrimas.

La intérprete de My heart will go on explica que lleva tiempo sufriendo problemas de salud y que, hasta ahora, le ha resultado muy difícil enfrentarse a este desafío o hablar de las dificultades que está atravesando.

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, ahora sabemos que es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo", confiesa la cantante, de 54 años.

Estos espasmos, explica, afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, generándome a veces dificultades al andar. El síndrome también repercute en sus cuerdas vocales, no dejándome usarlas como estoy acostumbrada.

En el video, que ha sido grabado en inglés y francés, la intérprete se dirige con emoción y cariño a sus seguidores, a los que dice echar mucho de menos, y a los que espera poder volver a ver muy pronto en persona y sobre los escenarios.

Sin embargo, Dion también anuncia que la gira que iba a empezar en 2023 y que la iba a llevar por multitud de países europeos, deberá esperar. La información que acompaña el video asegura que los espectáculos serán reprogramados para 2024.

"Tengo un gran equipo de doctores que trabajan conmigo para ayudarme a que me recupere", señala la intérprete de Let's talk about love, quien también tiene palabras para sus adorados hijos, que me apoyan y me dan esperanza.

Celine Dion tuvo tres hijos con su marido y antiguo mánager musical René Angelil, fallecido en 2016 debido a un cáncer de garganta.

Una enfermedad que afecta a uno de un millón

El síndrome de la persona rígida se caracteriza por una rigidez muscular fluctuante en el torso y las extremidades, y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y la angustia emocional, que pueden causar espasmos musculares, según la definición del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE.UU.

Celine Dion con su hijo mayor René Charles Angelil. GETTY IMAGES

Las personas que sufren esta condición, que afecta al doble de mujeres que de hombres, pueden tener dificultades para caminar o moverse, y a menudo evitan salir de casa porque los ruidos de la calle pueden llegar a desencadenar espasmos y caídas.

Los científicos aún no entienden qué causa este síndrome, aunque se ha asociado, según el instituto estadounidense, a otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa.

La enfermedad es tan poco frecuente que a menudo se diagnostica erróneamente como párkinson, esclerosis múltiple, fibromialgia, enfermedad psicosomática o ansiedad y fobia.

Aunque se trata de una enfermedad que no tiene, por el momento cura, medicamentos como los relajantes musculares pueden mejorar los síntomas.

Terapia

En el video, Celine Dion explica que estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva para recuperar la fuerza y la capacidad para actuar, aunque reconoce que está siendo una auténtica prueba.

Todo lo que sé hacer es cantar. Es lo que he hecho toda mi vida. Y es lo que más me gusta hacer, dice, con la voz quebrada.

Dion, la menor de una familia de 14 hermanos originaria de la provincia francófona canadiense de Quebec, empezó a cantar siendo aún adolescente.

Su carrera musical se ha prolongado durante más de cuatro décadas, convirtiéndose en la reina de la balada romántica.

Aunque la mayor parte de sus éxitos internacionales, como el tema principal de la banda sonora de la película Titanic -que ganó el Oscar a la mejor canción original en 1997- han sido cantados en inglés, Dion es la intérprete francófona más vendida de todos los tiempos.

En el video colgado en Instagram, Dion se emociona al dirigirse a sus seguidores.

Los echo tanto de menos. Echo de menos verlos a todos, estar en el escenario, actuar para ustedes, confiesa la cantante, que en enero de este año ya tuvo que cancelar una gira en Norteamérica.

Ahora mismo, afirma, debo concentrarme en mi salud, y tengo esperanzas de que estoy en el camino de la recuperación.Espero de verdad poder verlos muy pronto, concluye.

****

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!