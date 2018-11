Celebran a "Chucky" en Festival de Cine Mórbido

El cine de terror no necesita de grandes recursos, sino buenas ideas, aseguró el productor de cine Pablo Guisa Koestinger, al inaugurar la 11 edición del Festival de Cine Mórbido, en el Museo José Luis Cuevas en esta ciudad.

En el patio de dicho espacio cultural y al pie de la monumental escultura de La Giganta, se presentó dicho festival que dentro de su programación destaca la presencia del director de cine George Donald "Don" Mancini, el creador de "Chucky, el muñeco diabólico", en su 30 aniversario, así como los 200 años de Frankenstein, de la escritora inglesa Mary Shelley.

"Las grandes películas de terror que se hacen en México con grandes presupuestos son bastante deficientes en cuanto a su historia y mal hechas, pero creo que la nueva generación de cineastas jóvenes, trabajan con presupuestos más acotados"

De acuerdo con el realizador mexicano, la celebración de los 30 años de vida de "Chucky", una figura central en la construcción de la narrativa comercial de terror que con los años se ha convertido en un icono de la cultura popular, es uno de los platillos fuertes de esta edición.

Chucky y su ‘padre’, se presentarán el 1 de noviembre en una función en Cinépolis Diana, el 3 en la Feria de Chapultepec, y por la noche en el Museo del Juguete Mexicano, donde se llevará a cabo la fiesta de cumpleaños del muñeco.

Mientras que Frankenstein tendrá su festejo en la Biblioteca Vasconcelos, donde el monero Trino y el propio Pablo Guisa ofrecerán más que una charla, una entrevista a este personaje enmarcado en la tradición de la novela gótica.

"Las grandes películas de terror que se hacen en México con grandes presupuestos son bastante deficientes en cuanto a su historia y mal hechas, pero creo que la nueva generación de cineastas jóvenes, trabajan con presupuestos más acotados, pero con ideas más inteligentes, nos están entregando muy buenas películas de terror", aseveró el realizador.

George Donald "Don" Mancini es el director y el creador de "Chucky, el muñeco diabólico". TWITTER / @morbidofest

Sumada a estas actividades, la cartelera oficial de este año ofrece una selección de cortometrajes dividido en nueve bloques, conformados por 65 películas, 66 cortometrajes, dos presentaciones editoriales, una función de lucha libre y cuatro fiestas, todo ello, hasta el 10 de noviembre próximo.

El festival es una oportunidad para ver las obras de los mejores cineastas de cortometrajes, animación, documentales y largometrajes que trabajan en los géneros de terror, fantasía y ciencia ficción que se presenta en la Ciudad de México.

Algunos de los filmes que se presentarán son: "Abrakadabra", de Luciano y Nicolas Onetti; "El Vampiro del Lago", de Carl Zitelmann; "Haunters: The Art of The Scare", de Jon Schnitzer; "Mandy", de Panos Cosmatos; "Quie?n te cantara?", de Carlos Vermut; "The Changeling", de Peter Medak, y "Violence Voyager" de Ujicha, por citar algunos.

Dichas películas se estarán proyectando en las distintas sedes del Mórbido Film Fest, como Metro Zapata (Línea 12), Cinépolis Diana, Feria de Chapultepec, Centro de Cultura Digital, Autocinema Coyote, Biblioteca Vasconcelos, Casa del Lago y Cinemanía.

AC