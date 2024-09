Cazzu reaparece en alfombra roja en Argentina

Cazzu, la reconocida trapera argentina, hizo su primera aparición pública tras anunciar su separación de Christian Nodal, con quien comparte una hija llamada Inti. La cantante asistió al evento Best New Artist Showcase organizado por la Latin Recording Academy, celebrado en el icónico Michelangelo de Buenos Aires. Durante el evento, Cazzu no solo sorprendió con su presencia, sino que también lució sus tatuajes con orgullo, captando la atención de todos los presentes.

Acompañada de su amiga y también cantante La Joaqui, Cazzu se mostró relajada y en confianza. La Joaqui compartió en redes sociales un emotivo video junto a ella, acompañándolo con el mensaje "Vos y yo contra el mundo", destacando el apoyo y la amistad que comparten.

Aunque Cazzu ha mantenido un perfil bajo desde el nacimiento de su hija, poco a poco ha retomado su carrera musical. Recientemente, participó en un programa donde habló sobre la toxicidad de las redes sociales y cómo prefiere mantenerse alejada de ellas para enfocarse en su vida personal, especialmente en su bebé.

En su reaparición pública anterior, Cazzu sorprendió al interpretar "Como la flor", una canción de desamor que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a su ex pareja, Christian Nodal, quien recientemente contrajo matrimonio con Ángela Aguilar. Esta interpretación generó especulaciones sobre los sentimientos de la cantante tras su ruptura.

Uno de los detalles más comentados durante su aparición fueron los tatuajes de Cazzu, en especial las palabras "inseguridad" y "frágil", que captaron la atención de los seguidores en redes sociales. Estos tatuajes, junto con otros diseños como un tatuaje de Hello Kitty, despertaron un debate sobre su significado y la estética de los mismos. Además, hace unos días circularon imágenes de la cantante disfrutando de una fiesta junto a Nicki Nicole y Emilia Mernes, lo que muestra su regreso paulatino a la vida social y artística.

Con información de SUN.

SV