Catriona Gray de Filipinas es Miss Universo 2018

La edición número 67 del certamen de belleza más importante a nivel internacional, Miss Universo, se realizó este domingo desde Bangkok, Tailandia, donde Catriona Gray, originaria de Filipinas se convirtió en la mujer más hermosa del mundo de entre 94 concursantes de distintas nacionalidades.

La mexicana Andrea Toscano, nacida en Colima, no logró colocarse en el top 20 preliminar, sin embargo, hizo un buen trabajo como representante de nuestro país.

Por primera vez en la historia del certamen, una mujer trans, Ángela Ponce de España, fue parte del concurso, aunque tampoco entró en el top 20, Miss Universo la reconoció en vivo por haber roto las barrera de la discriminación, sus palabras fueron: “yo no necesito ganar Miss Universo, solo necesito estar aquí”. Durante la velada, el encargado de amenizar fue el cantante Ne-Yo, en tanto el controversial Steve Harvey volvió a fungir como presentador oficial de la noche.

El jurado que decidió el triunfo de Miss Filipinas estuvo conformado solo por mujeres, empresarias y mujeres de éxito alrededor del mundo: Richelle Singson-Michael, Monique Lhuillier, Michelle McLean, Janaye Ingram, Iman Oubou, Bui Simon y Lil Gil Valleta.

Miss Universo 2017, Demi-Leigh Nel-Peters, fue la encargada de coronar a Catriona Gray, quien el próximo 6 de enero cumplirá 25 años; la filipina es modelo profesional, y en una de las respuestas que dio sobre cuál ha sido su mayor lección de vida y que aplicaría de ganar Miss Universo, dijo, “yo trabajo mucho en los pueblos de Manila y ahí la vida es muy pobre y triste, pero hay que buscar la felicidad en la cara de los niños y saber ser agradecido, quiero proveerles siendo una vocera y enseñarle a la gente que el mundo no tiene que ser negativo, quiero ver la sonrisa en el rostro de los niños”.

En tanto, a la pregunta hecha por haber llegado al top cinco, la cual para ella fue sobre la legalización de la mariguana en Canadá, señaló, “yo estoy a favor del uso médico de la mariguana, no en el recreacional porque pienso en el ejemplo del alcohol y las drogas y eso quizá me hace pensar que no sea tan bueno”.

Como suplente de Catriona quedó Miss Sudáfrica, Tamaryn Green y en segundo lugar Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela. En el top cinco también formaron parte Miss Puerto Rico, Kiara Ortega y Miss Vietnam, H'Hen Nie. La ganadora del traje típico fue Miss Laos, Onanong Homsombath.

