A la espera de que se cumplan las 48 horas de que Carmen Salinas ingresó al hospital tras un derrame cerebral, su hija María Eugenia Plascencia brindó detalles del último reporte médico de su madre, al señalar que de momento no hay manifestación de evolución sobre el coma en el que actualmente se encuentra la actriz originaria de Torreón, Coahuila.

María Eugenia relató que en los momentos que ha podido estar con su madre la aprecia con un semblante de tranquilidad, aunque puntualizó que la actriz se mantiene en un estado grave, pero estable, y reiteró que ante los primeros diagnósticos de posibles daños irreversibles no hay una conclusión clara sobre cómo podría ser su mejoría.

Respecto a la tomografía que se realizó a Salinas, su hija señaló que esto fue con la intención de monitorear la hemorragia cerebral que ha ocasionado la hospitalización de la actriz.

“Sus demás órganos están bien. Está más tranquilita, creo que por la posición en la que la pusieron, las acomodan ahí mismo, la vi muy tranquila, la estuve tocando y acariciando, sí siento que me escucha mamá. Ahorita vamos a seguir esperando, tienen que cumplirse las 48 horas, vamos a seguir esperando y pidiendo, ahorita no ha habido un cambio más fuerte, sigue igual todo, por eso no podemos ver cómo va evolucionando, están haciendo todo lo posible con medicina, con muchas cosas”.

Los familiares de Carmen Salinas fueron cuestionados sobre los gastos que está representando la atención médica de la actriz, a lo que Gustavo Briones, sobrino de Salinas, aseguró que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) está brindando apoyo, ya que Carmen es miembro vitalicio de la organización, pero puntualizó que probablemente habrá gastos que no se puedan cubrir por la ANDA.

Gustavo Briones, sobrino de la actriz de 82 años de edad, aprovechó la presencia de la prensa apostada al exterior del hospital ubicado en la colonia Roma, de la Ciudad de México, para anunciar que la familia ha estado recibiendo mensajes vía WhatsApp en lo que parecerían ser cadenas con intención de fraude en el teléfono perteneciente a Carmen Salinas.

“Respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes que están intentando hackear el WhatsApp, que hay que ingresar unos códigos, obvio no los metí, no sé quién lo esté haciendo. Más que denuncia, porque no han pedido dinero, quiero alertarlos”.

“Lo único que quiero decir es que tengamos fe, Dios es el que tiene la última palabra”

Los familiares destacaron que haya visitas a personas ajenas autorizadas por el hospital, pues de momento su hija, él y la nieta Carmelita, son quienes cuentan con los permisos para acompañar a la actriz al tratarse de una hospitalización de terapia intensiva y por los protocolos de la pandemia; descartaron que de momento se analice trasladar a Carmen Salinas a otro hospital o Estados Unidos: “Lo único que quiero decir es que tengamos fe, Dios es el que tiene la última palabra”.

