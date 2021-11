Carmen Salinas: El curioso motivo por el cual la actriz le va a las Chivas

La reconocida actriz Carmen Salinas se encuentra en terapia intensiva tras sufrir un derrame cerebral la noche de ayer y mientras el mundo del espectáculo se mantiene atento a la evolución de su salud, recordamos el motivo por el cual "Carmelita" le va a las Chivas.

Durante infinidad de Clásicos, ya sea ante América o contra el Atlas, la primera actriz ha manifestado su apoyo por el conjunto rojiblanco y en varias ocasiones se ha dejado ver con el jersey del conjunto tapatío. Pero, ¿Cómo nació ese amor por Chivas?

En alguna ocasión de su vida, Carmen Salinas tuvo una entrevista con Enrique Bermúdez en donde confesó que su afición por el Rebaño, era por culpa de su difunto esposo Pedro Plascencia Ramírez, quien era aficionado al rival de la ciudad, el Atlas.

"Me hice de chivas porque vivía en el Sector Libertad, en la Belisario Domínguez vivían los papás de Pedro (su esposo), que en paz descansen. Entonces, Pedro rentó una casita en la calle de Jarauta, de esas antiguas. Estaba viendo un partido en la sala de Atlas contra Guadalajara y quise hablar con él y le dije: ‘oye, mi amor, fíjate que quería consultar esto’ y me dice ‘ahorita no me molestes porque está jugando mi equipo’”, reveló la actriz.

"Carmelita" señaló que esto la molestó porque su pareja nunca le había respondido de esta manera y a partir de entonces decidió hacerse aficionada de las Chivas.

“De ahí nunca me volví a perder un partido del Guadalajara o del Atlas, siempre los veía”, agregó.

A propósito de su salud, las Chivas aprovecharon para enviar un emotivo mensaje, deseando que la actriz pueda recuperarse y seguirlos apoyando como hasta ahora.

JL