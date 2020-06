Carla Morrison, deprimida por la pandemia, llora ante sus fans

Durante una transmisión en vivo, Carla Morrison no pudo contener las lágrimas mientras exponía a sus fans su sentir ante lo que está sucediendo en el mundo.

Con el título "Mental Health Update" (actualización de salud mental) la cantante transmitió durante 33 minutos una charla en la que habló de la pandemia, el racismo y sus proyectos.

"Han sido unas semanas muy densas, me he quedado un poquito en silencio porque estoy muy shockeada y el 2020 se siente muy pesado y muy fuerte y nada más les quería decir que si se sienten abrumados, asustados, deprimidos, desesperanzados... yo también", dijo

Morrison se encuentra viviendo en Paris donde el confinamiento ya terminó, por lo que afirma que intenta todo lo que puede para contrarrestar la depresión.

"Me da felicidad y calma poder salir sin tener que pedir permiso pero a la vez pues siempre tienes miedo y luego las protestas y todo lo que está pasando con Black lives matter (las vidas negras importan) es algo que tiene años y que lamentablemente ha durado demasiado tiempo y es un racismo que existe en Estados Unidos, aquí, en México, en Latinoamérica, el racismo no está chido", afirmó.

La intérprete de "Disfruto", compartió que entre los sentimientos que ha estado afrontando están el miedo, estrés, ansiedad y tristeza, incluso contó que algunas noches se duerme con un ruido en la cabeza y cuando despierta el ruido sigue ahí.

"A veces siento hasta que me mareo de estar así tan abrumada, yo sé que todo esto que está pasando tenía que pasar, pero siento que todos estamos muy sensibles", contó.

Andar en bici y hacer música son algunas de las actividades que le han ayudado, recientemente colaboró con Ricky Martin para el nuevo EP del puertorriqueño, titulado "Pausa", para el que ella compuso el tema "Recuerdo".

"Me acuerdo en la cuarentena cuando el Ricky Martin me marcó, Ricky Martin, la estrella hermosa que es Ricky, me marcó y yo estaba haciendo unos taquitos de huevo", recordó entre risas.

"Hubieron tantos días que yo me sentía tan mal, que me iluminó la cuarentena y me sentía muy contenta y la canción quedó bien bonita, vayan a escuchar el disco de Ricky, a mí me gustó mucho y la canción "Simple" me hace llorar porque me hace recordar lo bonito que es la vida cuando era más simple", agregó.

El live lo realizó para acompañar a todos aquellos seguidores que se pueden sentir como ella, además manifestó que extraña a sus amigos y familiares, que se encuentran en su natal Baja California y contó algunas anécdotas personales en las que ha sido testigo de las injusticias sociales.

"Mi primer mejor amigo era un morrito bien buena onda, se llamaba Jeremy y era afroamericano y él siempre estaba conmigo porque yo era bien nerviosa y me acuerdo que un día nos corrieron a todos porque éramos mexicanos y nos saltábamos la rejita pero a Jeremy también lo corrieron cuando él vivía en Estados Unidos; yo he visto el racismo, he visto cómo la gente le dice cosas a la comunidad LGBT... como quisiera que todos pudiéramos simplemente querernos y respetarnos".

Finalmente contestó algunas preguntas de los espectadores y dijo, que aunque todos los días tiene ganas de llorar, trata de buscar las formas para sentirse mejor, así mismo invitó a sus fans a llorar con ella y afirmó que "está bien sentirse mal".

JL