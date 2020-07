Carla Morrison, contra los que se han beneficiado de su trabajo

Durante años Carla Morrison ha querido llegar a un acuerdo con aquellas personas que utilizan sus canciones sin su consentimiento, por lo que ante la nula respuesta, la artista de Mexicali reveló que procederá legalmente contra aquellos que se han beneficiado de su trabajo.

Morrison a través de sus redes sociales dio a conocer que lleva tiempo tratando de contactarse con el músico Charles Ans, un rapero sonorense, quien utilizó fragmentos de "Disfruto" en su canción "Mis Ojos No Podían Ver" en 2015.

"Qué cansado que usen tu música y NUNCA te acrediten... rap, freestyles y todo, muy bonitos ¿pero quién inspiró esos rap freestyles? MI canción... no veo a nadie mencionando o dando crédito a MI trabajo", detalló Morrison en su cuenta de Twitter.

Me encanta que los fans de Charles Ans me digan que porque años y años después, reclamo MI PROPIEDAD y como apenas me doy cuenta y que solo quiero dinero... DUH!!! es MI trabajo, es MI dinero, es MI PROPIEDAD! Lo que ustedes no SABEN es que tengo años buscándolo en buena onda y — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

Las palabras de Carla ocasionaron respuestas encontradas, ya que por un lado aquellos fans de la cantante alabaron que defienda su trabajo, también existen comentarios de parte de los seguidores de Charles Ans, quienes preguntaron a Morrison por qué tras cinco años de que se publicó el tema "Mis ojos no podían ver" es hasta ahora que pide su crédito.

Ante esto, es Morrison quien explicó que el sonorense "ha evadido por todos lados" y que "ayer apenas su equipo contestó".

En sus siguientes tweets, la cantante expresa que pese a los ataques no se quedará callada ya que está defendiendo su trabajo de más de 15 años.

"No me quieran callar la boca, no me quieran educar, tengo más de 15 años de carrera como cantante y compositora y sé mis derechos. Que una MUJER no se quede callada y les parezca un escándalo, ese no es mi problema, así somos las mujeres, ACOSTÚMBRENSE", escribió en su cuenta de twitter.

No me quieran callar la boca, no me quieran educar, tengo más de 15 años de carrera como cantante y compositora y se mis derechos. Que una MUJER no se quede callada y les parezca un escándalo, ese no es mi problema, así somos las mujeres ACOSTUMBRENSE. — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

La serie de tweets de Morrison surgen a días de que el reggaetonero Nicky Jam lanzara su tema "Desahogo", en el que si se le da el crédito de compositora a Carla.

Por su parte el manager de Morrison, Gil Gastelum, detalló en entrevista con Billboard que sólo buscan que todas aquellas canciones que utilizan las música de su cliente, le den el crédito que se merece.

"Solo pedimos que la gente lo haga de la manera correcta. No es necesariamente algo malo siempre y cuando se le acredite. Creo que lo que termina sucediendo con estos artistas es que sacarán algo y tratarán de pasarlo por su cuenta de que esto solo lo hacen ellos", dijo a Billboard .

Esta no es la primera vez que se ocupan fragmentos de canciones de Morrison para otros temas, en 2019, el rapero Sabino utilizó parte de la canción "Hasta La Piel" de Carla en su tema "No Te Quiero Perder", pero éste debidamente autorizado por la cantante.

jb