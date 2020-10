Cardi B: el recuento de sus polémicas

Una constante en la vida de la rapera de 28 años, Cardi B, es la polémica; y ayer se convirtió en tendencia en las redes sociales tras subir una imagen a su cuenta de Instagram en donde se le ve en estado inconveniente y mostrando su torso desnudo; sin embargo, a los pocos minutos de haber compartido dicho material, lo borró; aun así, éste ya había sido visto por sus seguidores, los cuales suman 76 millones. Pero esta no es la primera vez que la cantante se ve involucrada en una controversia.

1.- En su adolescencia se vinculó con las pandillas de barrio y particularmente con la llamada “Bloods”, considerada una de las más peligrosas de Nueva York, ciudad donde nació.

2.- En septiembre de 2018, sostuvo una pelea con Nicky Minaj, durante una fiesta en el New York Fashion Week. Ahí, Cardi B intentó atacar con golpes a Minaj e incluso le arrojó un zapato. Al día siguiente Nicky escribió en su Instagram, en el que no nombró a su rival, pero la acusó de inventar mentiras sobre ella y amenazar a gente del medio para que no trabajaran con Cardi.

3.- En 2017 contrajo nupcias con el rapero Offset, una relación que desde el inicio estuvo rodeada de supuestas infidelidades por parte del músico. Actualmente, la pareja está tramitando los papeles de divorcio, aunque hace un par de días se les vio besándose… ¿Habrá reconciliación?

4.- En el 2019 explotó a gritos contra una reportera del programa “El Gordo y la Flaca”. ¿El problema? Cardi no quería que grabaran a su padre y ante el incumplimiento de la petición, subió la voz y exigió que se alejaran de ellos. Lo anterior le ganó la crítica de los medios, por lo que se vio obligada a declarar que ella “ama al programa, pero no le gusta que su familia sea el centro de atención”.



5.- En 2018 se involucró en una pelea en un Strip Club, hecho que le causó consecuencias legales. Al principio ella ignoraba los citatorios al tribunal de Queens, pero al ver la gravedad del asunto, en el 2019 se declaró “no culpable” por los 12 delitos que le fueron señalados.

JL