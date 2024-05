La película All We Imagine as Light -"Todo lo que imaginamos como luz"-, de la realizadora india Payal Kapadia, ha llevado un mensaje de luz, esperanza y sororidad a la recta final del Festival de Cannes, donde es el primer filme de la India en aspirar a la Palma de Oro en treinta años.

En una rueda de prensa celebrada este viernes tras el estreno de gala anoche en la Croisette, Kapadia explicó que para titular el proyecto se inspiró en la sensación que uno tiene cuando la vida parece lúgubre y desoladora, como la de sus personajes, que pasan "mucho tiempo en una habitación oscura y no ven la luz".

"No sabes cuál será el camino para salir pero empiezas a imaginarlo" , declaró Kapadia, acompañada en la Costa Azul francesa por el equipo de su película.

All We Imagine as Light narra, con un estilo poético y calmado, la historia de dos enfermeras en Bombay, pertenecientes a dos generaciones distintas.

Prabha, la más mayor y encarnada Kani Kusruti, se vuelca en su trabajo, en el respeto a las normas y al decoro para silenciar su soledad. Por su parte, Anu, la más joven (Divya Prabha), se resiste a las cadenas que la sociedad india pretende imponerle como mujer.

"Era muy importante tener distintas generaciones, como si fuera una vida en diferentes tiempos" , contó Kapadia sobre el elenco.

Un viaje a la playa permite a las dos mujeres hacer catarsis a través de la sororidad, lejos del ruido y los colores de Bombay.

La fotografía y el ritmo de la película, de hecho, se transforman para reflejar esos dos ambientes.

El de la ciudad, indicó hoy la realizadora, es azulado por las dos estaciones que tiene la gran urbe india -"monzón y no monzón", detalló Kapadia-, con atmósferas de luz pálida azul al atardecer y días nublados y grises.

También hay mucho azul en Bombay por los plásticos que la gente usa para cubrir sus casas y evitar que las lluvias se filtren, dijo la directora.

Los colores azules dan paso a los anaranjados y rojos brillantes de la costa, a la vez que bajan los decibelios de la película.

"Queríamos cambiar la paleta de colores para que sintonizara con los paisajes" , afirmó Kapadia sobre la fotografía del filme, que ha sido muy aplaudida en Cannes, al igual que las interpretaciones de las protagonistas de la película.

Sororidad y apoyo a Palestina

Sobre la sororidad y su importancia para las mujeres indias, la actriz Kani Kusruti aseguró que esa solidaridad "está ahí" y que siente que cada vez es "más y más" visible.

Es así especialmente para las nuevas generaciones, cree ella, gracias a la ventana que abren las redes sociales, al permitir encontrar a gente similar a una misma incluso aunque esas personas estén en un punto completamente diferente del país o del mundo.

"Así no te sientes tan solo en este mundo por ser un poco diferente", consideró Kusruti.

Kani Kusruti fue también preguntada en la rueda de prensa por el reivindicativo bolso que lució anoche en la alfombra roja, en forma de sandía.

Esa fruta se ha convertido en un signo de apoyo al pueblo palestino, ya que tiene los tres colores de su bandera. Actores y actrices, además de muchas otras figuras, se han sumado a usarlo desde la escalada del conflicto en Gaza para transmitir su solidaridad de una manera clara pero discreta.

"Le pedí a una amiga hacerlo y lo hizo a mano, lo traje desde la India", compartió Kusruti .

También se preguntó al equipo sobre el control y la censura de las películas en la India, algo respecto a lo que Kapadia manifestó que la necesidad de conseguir la aprobación previa de las autoridades antes de lanzar la película en la India "ha sido la situación desde hace mucho tiempo".

Pero aun con eso, ella aseguró que siente que cada vez se hacen más películas diversas, con cineastas mujeres y comunidades infrarrepresentadas.

