El director francés Jacques Audiard logró en la película Emilia Pérez sacudirse la mirada de extranjero y hacer propia una historia que toca la problemática social y política mexicana.

La cinta narra el un drama comedia musical que también navega por la búsqueda de la identidad, la redención y el perdón.

Emilia Pérez, interpretada por la actriz española Karla Sofía Gascón, es un narcotraficante mexicano que contrata a una abogada (Zoe Saldaña) para que le ayude a cambiar de sexo y comience una nueva vida.

A través de la música, Audiard se mete en la tragedia contemporánea de México, en los feminicidios, en los miles de desparecidos y en el control de la sociedad por parte de los carteles de la droga.

¿Qué herramientas utilizó Audiard para lograr una película profundamente mexicana en la que no se siente la mirada ajena? , preguntó un medio nacional en rueda de prensa.