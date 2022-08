Camilo y Grupo Firme estrenan “Alaska”

El cantautor y productor colombiano Camilo ha sorprendido a sus fans con una nueva colaboración, siendo el sencillo titulado “Alaska” el que ahora lo une con la agrupación regional mexicana Grupo Firme, con la que también grabó el respectivo video musical de esta nueva canción que estará disponible en las plataformas digitales a partir del 18 de agosto.

En su primera colaboración juntos, Camilo y Grupo Firme presentan un divertido tema, compuesto y producido por Camilo y Édgar Barrera, que relata la historia de un desamor, usando un ingenioso juego de palabras al compás del género regional mexicano. “Alaska” es una colaboración atesorada por el ganador de cinco Latin Grammy, ya que lo llevó a explorar no solo un género distinto, sino una nueva tonalidad para cantar historias del corazón.

Un encuentro casual en un pasillo de un hotel donde ambos se presentaban provocó, no solo que decidieran hacer música juntos en ese instante, sino también que se convirtieran en grandes amigos. “Amo a la gente bonita y transparente como Grupo Firme. Hacer una canción con ellos fue algo que me retó y me aventuró muchísimo. Vivir su proceso en el estudio fue toda una experiencia, nos divertimos mucho y creo que ese ambiente que vivimos al grabar se siente en la canción. Estoy muy feliz y para mi es otro sueño hecho realidad que ellos sean parte de mi nuevo álbum”, dijo Camilo sobre la colaboración.

Por su parte, Eduin Caz, líder del Grupo Firme recalcó “que la vez que caminando por un pasillo en un hotel de Las Vegas, él y “los plebes” (Grupo Firme) a la distancia lograron reconocer a esta persona con exceso de energía y buena vibra: Camilo. Recuerda que el clic fue inmediato; corearon e intercambiaron versos, por un lado, Firme cantando de Camilo y por el otro, viceversa. Fue ahí donde sin decir mucho, decidieron que debían sumar talentos para crear algo nuevo. Así nació “Alaska”, sinónimo de alegría, diversión, pasión, unión y fiesta”.

El video de “Alaska”, que estará disponible a partir del 18 de agosto en la cuenta oficial de Camilo en YouTube, teniendo como directora a Evaluna Montaner y filmado en Miami, Florida. “Alaska”, se une a la lista de lanzamientos como “Índigo”, “Pesadilla”, “Pegao”, “NASA”, “Naturaleza”, que forman parte del tercer álbum de estudio de Camilo, titulado “De Adentro Pa Afuera”, el cual saldrá a la venta en septiembre de 2022 bajo Sony Music Latin/Hecho a Mano.

FS