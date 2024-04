Llegó a la presidencia del Atlas en noviembre de 2020 y la deja en abril de 2024. En su paso como cabeza del proyecto de los Zorros, José Riestra será recordado como responsable de terminar con 70 años de sequía al obtener el bicampeonato.

El ahora ex presidente del Atlas y actual Director Global de Futbol de Grupo Orlegi, reflexiona sobre su pasado y futuro; sin embargo, reconoce que hay varias tareas pendientes con los rojinegros.

Riestra reconoce la responsabilidad compartida en los momentos difíciles, incluida su salida del Atlas para dar paso a un nuevo proyecto con Germán Brunati como presidente. Señala la pérdida de enfoque tras el éxito y la necesidad de mantener la motivación. Admite que el cambio de roles fue sorpresivo, pero necesario dada la señal de que el equipo requería un nuevo rumbo. A pesar de los desafíos, Riestra se marcha con la convicción de haber sumado y buscado constantemente la mejora, esperando ser recordado como parte de un equipo comprometido con el éxito del Atlas.



- ¿Con qué te quedas en tu etapa en Atlas?

- Que no hay ninguna meta inalcanzable y cuando hay la voluntad y el trabajo en equipo se puede lograr cualquier sueño, cualquier meta que uno se proponga; también con ese gran grupo de trabajo que se hizo y sabiendo que para que exista éxito en una institución tiene que estar muy alineados el cuerpo técnico, los jugadores y la directiva.

- ¿Te quedó algo en el tintero?

- Sí, claro, en los últimos torneos los resultados creo que estuvieron muy por debajo de lo que merece esta institución, perdimos esa intensidad, perdimos esa profundidad, ese día a día y los resultados deportivos creo que muy por debajo de los objetivos, pero bueno, también es parte del futbol y hay que saber cerrar el ciclo, hay que saber darle la vuelta a la hoja.

- ¿Cómo te gustaría ser recordado?

- Como una persona que vino a sumar, una persona que se comprometió con su trabajo desde el día uno, que siempre buscó el cómo mejorar. Cometimos muchos errores también, yo creo que es parte de la situación, pero como una persona más de ese gran equipo que se formó en esta gestión y de mucho compromiso, como persona que trabajó 24-7 para buscar el mayor de los éxitos para Atlas.

- ¿Qué pasaba por tu mente cuando leías o escuchabas “fuera Riestra”?

- Lo compartía con ellos. No importa lo que tú lograras en el pasado, el pasado ahí está, muy bonito, pero uno vive de su presente y en el presente los resultados no eran acordes a lo que la institución se puso y es normal. Claro que a nadie le gusta, pero todos los que estamos dentro del futbol sabemos lo importante que es el resultado y que esa exigencia tiene

que ser en el día a día y yo lo entiendo al final como aficionado, como situación, uno siempre busca que su equipo quiera ganar y va a querer que su equipo gane.

- ¿Por qué consideras que la gente se alejó del Estadio Jalisco?

- Ese es un tema con el que me voy a ir con un muy mal sabor de boca, en no haber podido logrado esa comunión con la Fiel. Creo que hay varios temas, tuvimos muchas reuniones, siempre buscando el cómo atraer a nuestra afición de regreso y es una de las grandes tareas, hay que trabajar más, hay que oír más a lo que nos está pidiendo nuestra afición.

- ¿En dónde estuvo la clave del éxito en tu gestión?

-Yo creo que en muchos factores. Al final lo que uno aprende a lo largo de todas las visitas que me ha tocado hacer en muchos clubes tanto en Europa como en Sudamérica, como en la misma MLS, el éxito está cuando uno cuida todos los detalles por muy pequeño que parezca, pero está en todos los detalles y yo creo que si vamos enumerando de esos que me pides de uno en uno pues cuando fue muy positivo no dejamos fuera ningún detalle.

- ¿En qué se falló una vez obtenido el bicampeonato?

- Dejamos de cuidar esos detalles, pero no es lo mismo levantarse en la mañana y tener dos títulos más y que todo mundo te diga que quedas en la historia para siempre, es difícil ser la misma persona, de repente se pierde ese piso o esa situación o simplemente las necesidades de cada quien empiezan a ser distintas, se rompe esa mística que es muy necesaria para tener el éxito, las voluntades no son las mismas, pero ¿por qué hay que levantarnos a esta hora si ya ganamos, pero por qué jugar de esa forma si yo he jugado de otra forma? También no fuimos capaces de sacarle el rendimiento a los jugadores, a los cuerpos técnicos de la manera que los sacamos en el pasado.

- ¿Cuál será tu nueva labor en Grupo Orlegi?

- Es un poquito el poder establecer las estrategias adecuadas para el mejor funcionamiento deportivo de los clubes, no sólo

en el primer equipo sino en las Fuerzas Básicas, entender las tendencias en todo lo que son las ciencias aplicadas al deporte,

toda la parte de medicina deportiva, de prevención de lesiones, metodologías de trabajo para poder tener mayores herramientas para que nos permita poder competir de mejor forma.

- ¿Te llegó de sorpresa este cambio?

- Ya lo veníamos platicando, obviamente me llegó de sorpresa en el momento que fue. La verdad es que por un lado uno no

quiere irse cuando las cosas están así, porque tienes espina de quererle dar la vuelta, aparte soy muy apasionado y sé que se puede hacer el trabajo, pero los resultados en Atlas, los resultados en Sporting, los resultados en Santos, te daban la señal de que la alineación no estaba bien, había que hacer un recambio, lo veníamos platicando, hubo una serie de entrevistas, la idea era hacerlo antes de la inauguración de la Academia, pero bueno por una otra razón no se pudo.

Lo que consiguió Atlas con José Riestra al mando

Título del Apertura 2021

Título del Clausura 2022

Título de Campeón de Campeones

Construcción de la Academia

Internacionalización al participar en la Concachampion

A cambiar la alineación de Orlegi

José Riestra tiene una encomienda importante en Grupo Orlegi, como su nuevo Director de Futbol Global, una empresa que le exigirá estar al pendiente de diversos aspectos para dar paso a un desarrollo óptimo de los equipos de dicha organización.

