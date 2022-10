Calaverandia avanza en su montaje pese a retrasos

Tras dos años de suspender Calaverandia por la pandemia, el parque temático sobre el Día de Muertos está por iniciar su nueva temporada, regresando a su sede original: el Parque Ávila Camacho. Este proyecto es impulsado por Alteacorp y estará abierto del 2 al 20 de noviembre.

En entrevista con EL INFORMADOR, Tania Cortés, directora de Alteacorp y de Calaverandia, señala que el montaje del parque temático avanza bien en el Parque Ávila Camacho, pese a que en un inicio, para esta edición 2022, se había seleccionado al Parque Metropolitano como nueva sede.

Originalmente, el cambio de lugar, explica, se planteó porque algunas fechas de Calaverandia van a coincidir con las funciones de “Kooza” del Cirque du Soleil —cuya carpa estará situada frente a Plaza Patria hasta el 6 de noviembre y mantendrá ocupado el espacio que anteriormente era utilizado por Alteacorp como estacionamiento para el parque temático—.

Sin embargo, ante la inconformidad de los vecinos del Parque Metropolitano, Calaverandia retornó al Parque Ávila Camacho: “Sí hubo impacto, al final ya teníamos el plano de cómo teníamos que funcionar —en el Metropolitano— fue inmediatamente hacer el cambio. Nos costó prácticamente unos 20 días de montaje, en retraso, pero en cuanto se nos dio la oportunidad, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos nos dijo que estaban listos, firmamos el convenio —para el Ávila Camacho—; prácticamente hemos trabajado día y noche. Queremos llegar a tiempo para ofrecer la experiencia que siempre hemos manejado con calidad y servicio”.

Cabe señalar que previo a la pandemia, Calaverandia llegó a congregar hasta 75 mil asistentes por edición; al respecto, Tania Cortés señala que este año se encuentran a la expectativa de cuántos visitantes tendrá en su regreso, considerando que las dinámicas del público son diferentes después de la contingencia sanitaria; sin embargo, resalta que la venta de boletos avanza bien y se contempla que se reciban hasta tres mil 500 personas por día, en promedio, este 2022.

Este año, Calaverandia volverá a presentar la proyección de “Alma” en pantalla de agua. CORTESÍA

Reforzarán atracciones

Cortés indica que todas las atracciones que han sido presentadas desde la primera edición se mantendrán, pues son la identidad del proyecto; es así que regresará el show de Las Catrinas, la proyección de “Alma” en pantalla de agua a 15 metros de altura; así como el Gran Altar de 14 metros de altura que también funciona como escenario.

En el caso del “Inframundo”, inspirado en el Mictlán Azteca, ahora presentarán nuevos personajes que se mantienen en sorpresa, en tanto que el Cementerio Interactivo propondrá más participación del público, pues nuevas tumbas tendrán mayor protagonismo con un recorrido más amplio y más posibilidades para tomar fotografías del recuerdo en las escenografías.

“A todos estos espacios le hemos hecho adaptaciones, hemos trabajado mucho en nuevas tecnologías para poder desarrollar un poco más la magia. El show del Altar estará más completo con más efectos para que sea más robusto. Hicimos actualizaciones en las escenografías, pero el show sigue siendo el mismo en cuanto a su duración, misma narrativa, pero escénicamente tenemos cambios”, agrega.

Llegar con tiempo

Del 2 al 6 de noviembre, Calaverandia coincidirá con los días finales del espectáculo “Kooza” de Cirque du Soleil, en las inmediaciones de Plaza Patria y el Parque Ávila Camacho, por lo que se recomienda a los visitantes dar prioridad al uso de la Línea 3 del Tren Ligero, así como utilizar coches compartidos, taxis o buscar estacionamientos cercanos a las estaciones del tren; además, señala que buscarán la posibilidad de habilitar el estacionamiento del Instituto de Ciencias y otro más ubicado entre la plaza comercial y el colegio antes señalado, para tener más opciones.

¿Buscarán nueva sede?

Tras la polémica que obligó a Calaverandia a regresar al Parque Ávila Camacho, en la que incluso Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, consideró que el Parque Agua Azul podría funcionar como sede en el futuro, Tania Cortés descartó que este espacio público pueda funcionar por las características del show; además, de momento afirmó que no hay recursos propios como compañía para generar o comprar su propio espacio.

“Somos un proyecto que ha ido creciendo poco a poco, no tenemos un capital detrás ni fondos ni demás como para llegar a comprar un terreno y me instalo. Estamos en la construcción de todo eso, vamos hacia allá. Sé que hay muchas opciones, pero en el Parque Agua Azul, por lo que tengo entendido con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, no sería una opción porque tienen ahí reserva y cuidado de animales, tiene un perfil muy distinto, no sería una opción para nosotros”.

Respecto al costo que implica Calaverandia en su producción, Tania Cortés enfatizó que el proyecto se mantiene con inversión privada y patrocinadores, asegurando que “no tenemos en este momento, ni Calaverandia ni Navidalia, un apoyo directo del Gobierno. Nosotros hacemos nuestros trámites, permisos, pagos de impuestos como en todos los eventos”, al puntualizar que por el uso del Parque Ávila Camacho se hace un pago apegado a un tabulador, siendo aproximadamente de tres millones de pesos.

Pendientes…

A decir de Tania Cortés, otro de los pendientes que se quedaron en pausa a raíz de la pandemia es extender la presencia de Calaverandia no solo en otras ciudades de México, pues en ediciones anteriores trascendió la posibilidad de que el parque temático llegue a más países.

De momento, Tania Cortés asegura que el parque navideño Navidalia, del que también es directora, regresará al Parque Ávila Camacho, tras su reactivación en 2021: “Vienen cosas muy padres, novedosas. Estamos preparándonos, también repetiremos este año en Ciudad de México, en el Parque Alameda Poniente, en Santa Fe. Hay mucho trabajo por sacar”.

Agéndalo

Calaverandia, en el Parque Ávila Camacho, del 2 al 20 de noviembre. Horarios: domingo a jueves de 19:00 a medianoche, y viernes y sábado hasta la 1:00 de la mañana.

Los boletos tendrán un costo de 560 pesos para adultos y 290 para niños (de 4 a 12 años) en entrada general, y mil 120 pesos en adultos y 660 pesos para niños en el pase Comfort.

Más información en www.calaverandia.mx.



