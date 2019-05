Café Tacvba prepara sorpresa a sus fans por su 30 aniversario

Si decir qué van hacer, Café Tacvba vía Twitter invitó a todo el mundo para celebrar su 30 aniversario. Sólo deben estar pendientes desde las 18:30 horas de sus redes sociales.

Un día como hoy 27 de mayo, pero de 1989, la banda mexicana conformada por Rubén Albarrán (voz), Emanuel del Real (teclados y ritmos), Enrique (bajo) y Joselo Rangel (guitarra) inició su largo camino musical, siempre ascendente.

Los músicos al principio se "bautizaron" como Alicia ya no vive aquí, esto por la película de Martin Scorsese. Posteriormente lo cambiaron a Café Tacuba en relación al famoso restaurante del Centro Histórico, pero por problemas legales decidieron modificar la U por la V.

Inmediatamente el "hastag" "#30CafeTacvba" se convirtió en "trending topic" ya que sus fans no han dejado de felicitarlos y otros de broma ya los quieren separara para que en 10 años regresen como lo han hecho otras bandas.

"Digan quién pone la casa para las aguas locas, yo llevo una botella nada más digan dónde y voy", "Ya deberían desintegrarse y volver en unos 10 años. como lo hacen las bandas de rock stars. Ya no saquen más discos. Por favor", entre otros.

Hasta el momento Café Tacvba tiene ocho discos grabados en estudio, entre los cuales se encuentra el multipremiado "RE", el homónimo y primero, "Avalancha de éxitos", Cuatro Caminos, y el Jei Beibi su más reciente producción, entre otros.

En cuanto a los grabados en directo está el primer "MTV Unplugged" y "Un Viaje", que fue realizado en el Palacio de los Deportes cuando el cuarteto mexicano cumplió sus 15 años.

Historias para contar

30 años en la industria de la música le ha dejado historias de sobra para contar a Café Tacvba. Como por ejemplo cuando fueron abucheados en Guadalajara o cuando se les comparó con The Beatles.

La banda celebra hoy los 30 años de su fundación. Fue el 27 de mayo de 1989 cuando dieron su primera presentación en público en el bar El hijo del cuervo en la Ciudad de México.

Luego de sacar su álbum homónimo en 1992 -del que salen los temas irónicos "Las batallas" y "Las persianas"- la banda publicó "Re" canciones como "Ingrata", "Las flores" y "El baile y el salón", fue en esa atmósfera que se llevaron una anécdota no tan positiva.

"En aquellos años en que presentaron "Re" compartieron cartel con La Cuca que tiene seguidores muy drásticos en sus gustos", contó el periodista Enrique Blanc a El Universal.

"Abuchearon a Café Tacvba y los hicieron bajarse del escenario. Después José Fors y Carlos Avilés pidieron calma para que volvieran a salir y eso me llamó la atención. Al final este disco no se entendió del todo en México su éxito fue en Chile y por eso estaban emocionados que habían hecho un disco interesante. Ahora que pasaron 20 años nos damos cuenta de la trascendencia que tiene para la música contemporánea".

Los músicos han sido comparados con bandas como The Beatles. En la edición mexicana de The Rolling Stone, en noviembre de 2012, los Tacvbos fueron catalogados como "el equivalente mexicano de The Beatles o Radiohead, depende de tu generación", escribieron en el artículo de "Hot latin list".

JB