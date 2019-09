Café Tacvba celebrará 30 años como reyes en el Foro Sol

Como príncipes Rubén Albarrán, Emmanuel del Real, Joselo Rangel y Quique Rangel hace 15 años celebraron su aniversario en un carruaje para quinceañera en el Palacio de los Deportes, ahora como reyes lo harán en el Foro Sol.

Café Tacvba sigue de manteles largos celebrando su 30 aniversario, ideando cosas para dejar buenos recuerdos, haciendo locuras y creando recuerdos juntos.

Cuando celebraron sus 15 años de trayectoria, recuerdan algunas personas que la banda salió de los camerinos, atravesó la sala de prensa y se subió a un carruaje en forma de calabaza, decidiendo darle la vuelta al Palacio de los Deportes antes de salir al escenario.

En esta ocasión muchos de sus admiradores se encuentran a la expectativa de lo que harán, pues en marzo pasado la banda inició los festejos con la grabación de su segundo disco Unplugged, siendo la primera alineación latinoamericana en contar con dos álbumes bajo este concepto.

Tres décadas de carrera se dicen fácilmente, pero no lo ha sido, recuerda Joselo, guitarrista de la banda: "somos cuatro individuos que tenemos muchas diferencias y similitudes y como en todas las relaciones humanas hay conflictos, amor, hartazgo, pero somos como hermanos, que nos gusta crear cosas juntos", dijo.

Uno de los puntos clave para seguir juntos, aparte del cariño que se tienen y considerarse familia, ha sido la comprensión y el respeto. De acuerdo al guitarrista cuando se sienten abrumados, o que algo no está funcionando, existe la libertad de que cada quien se dé su espacio, haciendo otras cosas, trabajando en otros proyectos.

Considera que son afortunados que el público siga pendiente de todo lo que hacen y es una de los motivos que los llena de alegría para celebrar con todos sus seguidores.

Para los integrantes de la agrupación es importante seguir activos porque pueden hacer cosas interesantes: "tenemos un disco reciente que la gente ha aceptado bien, somos una banda que seguimos haciendo cosas como si estuviéramos empezando.

Entonces estamos muy felices de lo que estamos viviendo hoy", comentó el guitarrista.

La banda con éxitos como "Eres", "Quiero ver" y "La ingrata" es una de las consentidas del público mexicano y con la que muchas personas se sienten identificadas.

Café Tacvba se pudo haber llamado "Alicia ya no vive aquí", en tributo al director Martin Scorsese y su película del mismo nombre, pero el destino los llevó a escoger el nombre con el que serían leyenda. Decidieron tomar el nombre del famoso "Café Tacuba" ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, solo cambiaron la "u" por la "v".

Influenciados por la música de la década de los ochenta como The Cure, The Clash, The Smiths, Violent Femmes y Def Leppard, el cuarteto se presentó por primera vez el 27 de mayo y el 3 de junio de 1989 en el bar "El Hijo del Cuervo" en Coyoacán, Ciudad de México.

Ahora cerrarán el año con un magno evento el próximo 7 de diciembre en el Foro Sol, segunda vez que se presentan solos en ese lugar.

jb