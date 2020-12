CNCO vive un “Déjà Vu”; celebra un lustro de trayectoria

La boyband latina más exitosa del momento es CNCO, la cual está celebrando sus primeros cinco años de trayectoria con un nuevo disco dedicado por completo a sus fans, que llevará por nombre “Déjà Vu”, el cual publicarán a principios de 2021. Será un álbum de covers de los hits más importantes de las últimas décadas. De momento ya han publicado tres cortes: “Tan enamorados”, “Mis ojos lloran por ti” y “Hero”.

Christopher, Joel, Erick, Richard y Zabdiel, los integrantes de CNCO saltaron a la fama en 2015, después de participar en el reality musical “La Banda”, donde una de las figuras que los apoyó al inicio de su carrera fue Ricky Martin. En entrevista, comparten la emoción que les causa realizar un nuevo proyecto discográfico durante un año que ha sido por demás complicado para el mundo.

“Más que un álbum de covers, quisimos rehacer estas canciones a nuestro estilo, son clásicos que nos gustan muchísimo, que escuchamos de pequeños con nuestras mamás”, cuenta Zabdiel, quien resalta que las nuevas generaciones que no los tienen en su radar, podrán acercarse a ellos y así estos no se queden en el pasado.

Sobre la selección del repertorio, cuenta Joel que en el chat de la banda tenían una lista de 20 canciones, todos las escucharon y eligieron las 12 que les gustaron más. En cuanto al proceso de producción, Erick destaca que fue muy divertido. “En general la producción de este disco que hicimos fue muy cool porque tratamos de convertir canciones que nos gustaban mucho desde hace tiempo en temas actuales, de estos tiempos y (trabajándolos) también con productores del momento”. Explica que en todo momento hubo una retroalimentación para llevar a buen puerto este proyecto musical.

Ha sido toda una aventura para CNCO reinterpretar clásicos de Cristian Castro, Enrique Iglesias y Franco de Vita, entre otros. “Nosotros crecimos con estos temas y quisimos dárselos a nuestras fans que no los han escuchado todavía. Este es un proyecto para traer buena vibra y los bonitos recuerdos de los tiempos de antes y que mejor que (recordar) a estos artistas tan grandes y tan icónicos en nuestra carrera”, explica Richard. Sin embargo, Zabdiel, enfatiza que dejaron muy marcada la esencia de la banda en estas reinterpretaciones, por lo que están seguros que sus seguidores harán conexión inmediata con ellas.

Recordó Christopher que hicieron 11 videoclips en cuatro días. “A nosotros hacer el video de una canción nos toma casi un día o dos, pero en este proyecto nos desafiamos a nosotros mismos y tratamos de hacerlo lo mejor posible y se cumplió con el cometido. Fueron 11 videos en cuatro días, fue increíblemente difícil, pero todo es posible. Hubo muchas locaciones y como tratamos de traer canciones clásicas a nuestra época, en los videos quisimos tener referencias de boybands y videos clásicos de la cultura pop”. Así que adelanta que el público podrá ver en estos audiovisuales referencias a Backstreet Boys, NSYNC y New Kids on the Block, por ejemplo.

Durante el proceso de grabación, Richard recuerda que sucedieron varias anécdotas, a él por ejemplo, se le dislocó el hombro. Expresa que más que un trabajo, hacer estos videos fue convivencia pura entre amigos. “Se sintió súper bien, el equipo tuvo mucha energía”. En ese sentido, dijo también Christopher que tuvieron una locación por la noche donde iban a rodar un tema de los Backstreet Boys, pero estaba lloviendo y se suponía que no debería llover.

“Estábamos pensando en posponer el video, pero decidimos grabar bajo la lluvia, y desde que salimos con nuestros trajes para rodar, la lluvia paró y era increíble cómo estaba el piso mojado, como que la escena estaba preparada, lista para nosotros”. En el rodaje de otro video compartió Erick que necesitaban de la lluvia y sucedió en el preciso momento de grabar, parece que la naturaleza siempre conspiró a su favor.

Finalmente, confiesan que tras estos cinco años de carrera se han sentido más afianzados, aprendiendo todos los días y sintiéndose más seguros sobre el escenario.

