En redes sociales circula un video en el que se ve entrar a un grupo de hombres armados a una Plaza Comercial ubicada en Tijuana, lo que provocó que la gente saliera despavorida.

Se trataría de la firma de autógrafos de Grupo Arriesgado que fue interrumpida por el "grupo criminal".

Medios nacionales reportaron que los músicos convivieron con sus seguidores, este 10 de febrero, en la Plaza 2000 y en medio de ello, los hombres entraron y dispararon al aire.

Tras esto, Grupo Arriesgado fue resguardado por su seguridad. Aunque la primera versión señaló que se trató de un asalto, posteriormente se dio a conocer que los hombres armados intentaron intimidar a los artistas. Se desconoce si hubo personas lesionadas.

Horas después del suceso, apareció una "narcomanta" dirigida para Arturo González, el vocalista, a quien le pedían que no diera concierto en la región.

"Aquí tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas", se lee en la manta del presunto Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El concierto, que estaba programado para la noche de este sábado, fue cancelado hace unos minutos.

Mediante sus redes sociales lanzaron un comunicado en el que se informa: "Derivado de los eventos suscitados en los últimos días y acatando las instrucciones de la autoridad correspondiente, se ha decidido posponer el evento a realizarse esta noche en las instalaciones del Estadio Chevron. Grupo Arriesgado es una banda originaria de Costa Rica, Sinaloa, si bien su debut fue reciente, en realidad está comenzando a cobrar popularidad en el norte del país debido a que cantan 'corridos bélicos'.

CR