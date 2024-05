El pasado domingo fue el tercer y último día de actividades de la Comic Culture Experiencia (CCXP), y los miles de amantes del entretenimiento pudieron estar cerca de sus ídolos de la cultura popular, además de vivir experiencias inmersivas relacionadas a series, películas o videojuegos.

Y definitivamente, uno de los momentos en los que se sintió más alegría fue cuando llegó Omelete Stage, Eve Best, Steve Toussaint, Ewan Mitchell y Tom Glynn-Carney, quienes forman parte del elenco de la serie "House of dragón" (La casa del dragón), "spin off" de "Game of thrones" (Juego de tronos).

En una breve plática, los invitados se rieron y compartieron algunos detalles de su experiencia en esta serie.

Eve aseguró que es una pesadilla usar pelucas cuando hace demasiado calor, algo que no comparte Toussaint, quien es calvo.

"Para mí, el proceso de caracterizarme es super rápido, los demás no lo sé", indicó Steve, mientras que Eve agregó que se volvió una gran fan de esta franquicia.

Tom Glynn-Carney comentó que se enganchó con la serie.

"No sabía exactamente de qué se trataba el trabajo, me hubiera ayudado que me dijeran antes porque no había contexto", mencionó.

La batalla entre Negro y Verde se hizo presente en Omelete Stage by Dos Equis.



Los protagonistas de “La Casa del Dragon” encendieron a todos dentro del #CCXPVerso.



Un momento legendario en un escenario épico. pic.twitter.com/Gbr67Up5t5— CCXP México (@CCXPMexico) May 6, 2024

Con información de SUN.