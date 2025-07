Este viernes 1 de agosto, el Auditorio Telmex albergará la undécima edición del Urbano Fest, un festival que desde 2013 ha reunido lo más representativo del rap mexicano. Nacido de la visión del rapero tapatío C-Kan, el evento ha dejado de ser una apuesta independiente para convertirse en uno de los espacios más sólidos y reconocidos del país dentro del género urbano.

Lo que comenzó como una iniciativa autogestionada ha crecido hasta consolidarse como referente. José Luis Maldonado (nombre de pila de C-Kan), fue el creador del concepto y sigue involucrado en cada etapa del proceso, desde la curaduría del cartel hasta la logística del evento. A más de una década de distancia, el artista reconoce que cada edición ha implicado un aprendizaje que permite seguir profesionalizando el festival.

Te recomendamos: Anuncian cartel del Palenque Fiestas de Octubre 2025

"Estoy contento de que sea la 11va edición, nos hemos equivocado 10 veces ya para que la 11 nos salga bien", dice entre risas en entrevista con EL INFORMADOR. "Cada año mejorándolo, definitivamente es difícil porque también cada año ponemos la vara un poco más alta y pensar en cómo vamos a superar el año pasado siempre se vuelve un reto, pero creo que para este año lo hemos conseguido también".

Aunque no se anunció de inmediato el cartel, la respuesta del público sigue siendo abrumadora. "Los boletos siempre comienzan a venderse y casi que se terminan sin antes nosotros anunciar el elenco. Eso habla de que la gente ya sabe lo que les espera en un Urbano Fest, aunque no sepan todavía quién se va a presentar", añadió.

Este año, el cartel está compuesto por nombres como Sipo One, Proof, Coko Yamasaki, Mcklopedia, Sandro Malandro, Dub G, Yung Sarria, Hispana, Duende, Neztor MVL, Melódico, Los 98, Eme Malafe y el propio C-Kan. Además, como cada edición, el festival abrirá un espacio para una nueva promesa del rap nacional que será seleccionada a través de una convocatoria interna.

"Durante 11 ediciones consecutivas hemos puesto a un talento nuevo en tarima y todos y cada uno de ellos después del Urbano Fest han logrado consolidar una carrera. A veces es solo cuestión de ponerlos en el escenario correcto para que la gente los conozca y sigan haciéndolo", explicó.

Uno de los principales retos logísticos ha sido el uso del tiempo. El Auditorio Telmex, como recinto, cuenta con una ventana de operación limitada, lo cual obliga a una planeación rigurosa para que el flujo de artistas no se vea afectado. "Es un festival donde llevamos a más de 30 artistas y en un recinto como el Telmex, que tiene solo 6 horas para utilizarlo, siempre nos hace falta tiempo. Hicimos muchos ajustes para que este año la experiencia sea mucho mejor que los anteriores".

El espectáculo comenzará a las 7 de la tarde y se extenderá hasta la 1 de la mañana. Para lograrlo, se ha modificado la apertura de puertas. "Nosotros vamos a abrir a las 6 de la tarde para iniciar a las 7 de la noche con el show hasta la 1 de la mañana. Entonces, no hay un break, solamente cambio de escenarios, un festival muy completo con muchas sorpresas que no están anunciadas, que solo son exclusivas para la gente que va a estar presente".

Aunque el Urbano Fest ha tenido presencia constante en las Fiestas de Octubre en años recientes, su edición 2025 aún no está confirmada. "Hasta este instante que platicamos, no hemos firmado un contrato para estar en las Fiestas de Octubre. Hemos estado cada año… también saben que somos un clásico ya como Alejandro Fernández en el Palenque".

Para C-Kan, la realización del festival en distintos recintos tiene implicaciones más allá de lo logístico. "Yo soy consciente de que gran parte de mi público viene de este sector de la sociedad que le es muy difícil conseguir cinco boletos para toda la familia, ir al Telmex, pero le es más accesible conseguir cinco entradas a las Fiestas de Octubre para irnos a ver a nosotros. Entonces, el Benito Juárez es un recinto en el cual nosotros tratamos de abrirle la puerta a toda la familia, a todo el público por un precio súper accesible sin bajar la calidad del show, sin bajar la calidad del evento".

Lee también: Los dos estrenos imperdibles de Cinépolis este 31 de julio

Además de su labor como organizador y curador del festival, C-Kan sigue en activo con nuevos lanzamientos. Su más reciente sencillo, “Si tuvieran el valor”, ha sido recibido por sus seguidores como un regreso a las raíces líricas de sus inicios. "Ese C-Kan siempre está, siempre está ahí. Lo que pasa es que tengo 37 años, tengo dos hijos. Cuando esa gente conoció a C-Kan, estaba siendo un chamaquito en la calle haciendo sus vagancias y no le costaba nada del trabajo hacer esas vagancias en una canción… ese C-Kan siempre está ahí, lo tengo guardado bajo llave para cuando se necesita".

Actualmente, el artista promueve su nuevo disco titulado Italia, una producción conceptual que marca una evolución en su narrativa y estilo. La idea detrás del álbum tiene origen en su deseo personal de viajar. "Roma (disco que lanzó en 2024), fue un concepto donde saqué canciones románticas, todas las canciones eran con ese mensaje. Italia es un concepto más de la mafia italiana, un poco más elegante, pero con incisivo, violento, como querían ver a ese C-Kan".

La propuesta musical de Italia no es una recopilación sin orden; el rapero insiste en que cada una de sus producciones busca mantener coherencia temática. "Me gusta que también cada álbum tenga un concepto, una imagen, un qué ver, una trama, un hilo conductor, porque es fácil grabar 20 canciones, hacer una compilación y sacarlos a la venta, pero que todos tengan la misma tonalidad, que una enlace con la otra, eso es lo que me gusta hacer con mis discos y creo que con Italia lo logramos".

A lo largo de su carrera, C-Kan ha posicionado su música en producciones internacionales como Queen of the South, Verónica Mars, Cartel Crew y Compadres. En YouTube, su canal supera los 6.7 millones de suscriptores y acumula más de 2.5 mil millones de visualizaciones. Con colaboraciones junto a artistas como B-Real, Xzibit, Baby Bash, Kid Ink y Ozomatli, ha demostrado que el rap en español tiene lugar en mercados internacionales.

Con una carrera consolidada y una visión clara sobre la cultura urbana, C-Kan no olvida sus raíces. "Le diría (al C-Kan que repartía refacciones) ‘Brother, ya tenemos 37 años’. Ese C-Kan no tenía tanta expectativa y vivíamos en un lugar donde la expectativa de vida era muy muy corta. Yo vi a muchos carnales y a mi hermano de sangre propio irse muy jóvenes por la situación que se vive en estos barrios. Pero le diría que está a la mitad, falta un chingo de camino por recorrer y quizás le hubiera puesto más ganas al camino".

En su opinión, Guadalajara ha superado su rol como semillero y se ha transformado en epicentro de la escena nacional. "Muchísimos raperos de otras ciudades se han mudado a Guadalajara por su posición geográfica. De aquí puedes volar a cualquier estado de la República y hacer un show y volver a tu casa en un solo día. Entonces, la comunidad, los recintos que tiene Guadalajara, que son de los más importantes a nivel nacional… creo que todos las condiciones se acomodaron para que se volviera a lo que yo le llamo hoy en día la cuna del rap".

NA