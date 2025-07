‘Spamalot’, los maestros de la comedia preparan las carcajadas para Guadalajara

Los mejores comediantes de México se reunirán en el escenario por primera vez en mucho tiempo, en una velada que garantiza carcajadas y retorcijones de risa, pero también teatro de calidad, en la comedia musical "Spamalot", un éxito en distintos lugares del mundo, y el cual llega a Guadalajara este viernes 4 de julio al Auditorio Telmex.

“Spamalot” es una comedia musical inspirada en la película de culto de 1975 "Monty Python and the Holy Grail" (1975), escrita por el legendario grupo británico de comedia Monty Python. La versión mexicana de “Spamalot” es una adaptación local que conserva el espíritu que hizo un clásico del original, pero incorporando referencias y giros cómicos adaptados al público nacional, resultando en una excelente recepción de la audiencia que ahora regresa a Guadalajara luego de más de una década.

"Spamalot" cuenta con grandes talentos mexicanos en el arte de la comedia, como Omar Chaparro y Ricardo Fastlicht, Adrián Uribe y Adal Ramones, Susana Zabaleta, los Mascabrothers Germán y Freddy Ortega, Ricardo Margaleff y Faisy; un ensamble rico, expertos en su gremio, por lo que las carcajadas están garantizadas.

En conversación con EL INFORMADOR, Adal Ramones y los hermanos Germán y Freddy Ortega, que son un ingenio vivo de la risa, la comedia y la inspiración, con chistes sacados de la manga a la magia de los segundos, compartieron la felicidad que les genera traer a Guadalajara una puesta en escena tan grande y tan ambiciosa que a nivel personal los llevó a dar lo mejor de sí, pues les implicó más retos que los de ya de por sí complicados de la comedia, y de cómo "Spamalot" es una oportunidad imperdible, pues no parece próxima una reunión con tantos talentos y expertos de la comedia en México.

Una comedia que lleva gestándose años, y que hará llorar de risa a Guadalajara

"Estamos muy emocionados y agradecidos, conmovidos, por esta oportunidad de regresar con "Spamalot" catorce años después", dice Adal Ramones. "La última función que hicimos de "Spamalot", hace catorce años, fue aquí en Guadalajara, en las Fiestas de Octubre. Entonces imagínate, el elenco viene con todo, divertidísimo, ha sido un proceso bastante intenso. Pero no por lo cansado, sino por el intenso bombardeo de tantas cosas, porque actuamos y cantamos, por las coreografías, por los bailes, andábamos como abejitas por los ensayos".

Los hermanos Germán y Freddy Ortega hicieron hincapié en que si bien "Spamalot" es una comedia musical, requirió de mucho esfuerzo, de mucha pasión y de trabajo. Necesitó de meses y meses de preparación, de ensayos exhaustivos, de armar la puesta en escena inmensa, de reunir a los mejores comediantes de México. De modo que "Spamalot" es más que risas: es amor absoluto que entregarán en el escenario para los tapatíos.

"La verdad sí es muy emocionante traer un musical de gran formato a un recinto tan grande como el Telmex, y además a uno de los mejores públicos. Solamente vamos a visitar dos ciudades, y Guadalajara es una de ellas. Armar este proyecto tomó casi un año, coincidir con tanto talento no es fácil, y se dice que estamos los mejores comediantes", dice Freddy Ortega. "No somos los mejores, en México hay mucho talento, pero bueno, tenemos carrera, tenemos oficio, y eso es importante, porque no cualquiera te canta, te baila y te actúa. Ensayamos casi cinco meses".

Un elenco de lujo que armonizó por medio de las carcajadas

El séquito de comediantes que conjugan el elenco llegaron a escuchar, cuando "Spamalot" apenas tomaba forma, que la convivencia entre tantas figuras grandes sin duda desencadenaría una guerra de egos. Todo lo contrario: Germán Ortega aseguró que los ensayos eran mares de risas donde todos, como mesas redondas, cooperaban. Al final es comedia, pero "Spamalot", también dejará mensajes importantes a los espectadores.

"Literal era una mesa redonda donde compartíamos ideas, donde todos íbamos dándole color y forma a nuestros personajes, donde decíamos qué funcionaba y qué no. Somos actores, y se dice que para ser comediante primero hay que ser actor, y todos somos unos grandes actores. Contamos una historia, sí, la historia del Rey Arturo y sus caballeros, que son todos unos bobazos, y que buscan el Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial? Pues buscar tus sueños, ir tras ellos, entonces entre las risas hay también un mensaje importante".

Un evento que no volverá a repetirse

Por último, Adal Ramones enfatizó que solo una ciudad como Guadalajara podía ser escenario idóneo para una obra tan grande como "Spamalot", con tantos actores y elementos escénicos, con tantas coreografías y cantos, con tanta risa. El comediante y actor invitó a los tapatíos -un público que siempre lo recibe muy bien- a ser parte de esta comedia musical que por sus características, elenco, formato y puesta en escena, promete ser una experiencia total más allá de las carcajadas aseguradas. "Spamalot" llega a Guadalajara este viernes 4 de julio, a las 20:30 horas, en el Auditorio Telmex.

"En Guadalajara siempre nos reciben muy bien. Es una ciudad muy generosa con todos nosotros, es una ciudad de teatro y que sabe de teatro. No a cualquier ciudad llevamos una comedia musical de gran formato como esta. Y yo creo que pasarán otros 20, 25 años, para que algo así vuelva a ocurrir, para que se junten tantos talentos. No se pierdan "Spamalot", es una comedia de gran nivel, con muchas carcajadas, con una producción de gran calidad", finalizó Adal Ramones.

