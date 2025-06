José María Napoleón presenta su gira 'Vive por siempre' y revela detalles de su último disco

Con una gran sonrisa y su humildad que lo caracteriza, llegó a Guadalajara el cantante, José María Napoleón, previo a su concierto del próximo 10 de julio en el Auditorio Telmex como parte de su gira "Vive… por siempre". Tranquilo, con palabras pausadas pero llenas de experiencia "El poeta de la canción" compartió con EL INFORMADOR los detalles de sus próximas presentaciones, sus nuevos discos y desde un enfoque personal lo que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Yo ya pase por ahí” será uno de sus nuevos álbumes, donde a través de sus profundas letras, Napoleón compartirá su experiencia de vida a manera de consejos para su hijo, y para las nuevas generaciones, con el objetivo de que estas puedan tomarlo como maestro y evitar cometer errores: “Yo ya pase por ahí, cuando tu vas yo ya he vuelto (le digo a mi hijo), así que cuéntamelo bien despacito y completo, yo ya pase por ahí también yo tuve 15 años, y de unos ojos igual, los míos se enamoraron…”, cantó José María, lo que será una parte de su canción principal de este nuevo disco.

Aunque no especificó una fecha en la que saldrá este nuevo álbum lleno de vivencias personales, sí compartió que ya está listo, “ya está grabado el disco, es un disco que será el disco de mi adiós, en él he puesto canciones muy sentidas” , al respecto aseguró cuestionarse si extrañará la música y los escenarios, sin embargo, a sus 76 años Napoleón reconoció que es momento de decir adiós.

“Hoy en la mañana estuve horas conmigo a solas, y cuando me pongo a platicar conmigo en voz alta, digo ¿por qué? Vas a extrañar mucho esto y aquello, sí, pero no puedes” pese a que aseguró cuidar todo el tiempo su salud y su voz como sus padres lo enseñaron.

Sin embargo, antes de retirarse, “El poeta de la canción” también tiene listas nuevas sorpresas, pues no solo se trata de su álbum de despedida: “Ya tengo todo el disco de ranchero preparado, que ya está grabado, y el disco que se va a llamar “Yo ya pase por ahí” es de canciones nuevas, entonces siento que va a ser un algo que voy a dejar”.

Respecto a las canciones rancheras, Napoleón mencionó que compartirá micrófono con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, quienes asegura tocan sensacional: “Evidentemente hay cosas hermosísimas que vienen; un amigo mío, muy querido que se llama Marcos Maldonado, es de aquí y él es un hombre muy trabajador, muy luchón y muy capaz, y uno de sus sueños fue comprar el Mariachi Vargas de Tecalitlán y lo primero que se le ocurrió fue grabar un disco con el Napo, ya lo grabe, está grabado el disco con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que es un Mariachi impresionante y ese disco canto las baladas conocidas, pero también cantó unas otras que no lo son tanto, entonces un disco que en verdad ya estoy deseando que salga, quedo hermosísimo”.

El público, lo mejor de la carrera de “El poeta de la canción”

Durante más de cinco décadas José María Napoleón, originario de Aguascalientes ha ganado reconocimiento en México gracias a sus éxitos como “Eres” “Vive”, “Pajarillo” entre otros, y tras su exitosa gira "Hasta Siempre", regresa de nuevo con "Vive… por siempre", donde aseguró dirá adiós a los escenarios; al respecto compartió que el público es lo mejor de su carrera, pues ha permanecido a su lado todo este tiempo.

“Ellos, todas las miradas y los oídos que se han clavado en mis canciones, que se han clavado también en mi corazón, ese publicó maravilloso que durante tantos años me ha acompañado y me ha permitido ser lo que yo soñaba”, mencionó entre voz entrecortada, y con algunas lágrimas, como si pudiera recordar en ese mismo momento todo lo que logró, los escenarios que llenó, los lugares que conoció, y los premios que ganó gracias a quienes lo siguen.

En ese sentido, recordó que antes de irse a vivir a la Ciudad de México, y antes de comenzar a tener éxito, uno de sus grandes amigos de nombre Víctor le dijo “acuérdate de dos palabras que nunca debes olvidar: una es por favor y otra es gracias, nunca olvides esas palabras”, consejo que asegura ha hecho valorar a las personas y nunca pasar por encima de nadie, ni con palabras ni con hechos, valores que aseguró siempre aplicar con su público.

Al respecto, "El poeta de la canción" habló sobre lo qué opina de las canciones actuales; para él es necesario que los nuevos artistas no le falten el respeto a nadie con sus letras, compartió que su hijo- con su mismo nombre- también se encuentra dentro de la música y le aconseja siempre recordar el “por favor y gracias” para ser respetuoso, pues aseguró que aquellos cantantes que no lo son, solo se van a escuchar 15 minutos y probablemente ya nadie después va escucharlos, “yo lo que sé es que nunca me referiría a nadie con alguna grosería” , sentenció.

Finalmente, José María Napoleón se presentará en Guadalajara el próximo jueves 10 de julio en el Auditorio Telmex, los boletos están disponibles a través de Ticketmaster.

