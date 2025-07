Horóscopo Negro para HOY 30 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Este miércoles Venus entra en Cáncer y tú, aunque no lo parezcas, te vuelves un poco más blandito, más emocional, más nostálgico. ¿Resultado? Empiezas a stalkear a ese ex, a ese crush que desapareció, o incluso te llega un mensajito misterioso que remueve cosas. Cuidado, Aries. Lo prohibido te atrae, lo sabemos, pero no pongas en juego tu paz mental por un revolcón de dos minutos.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Este 30 de julio, Venus entra en Cáncer, y tú sabes lo que eso significa, Tauro… tu planeta regente se pone emocional, sensible, nostálgico. Vas a sentir muchas cosas, pero eso es una bendición ahora mismo. Tu corazón tiene la respuesta, no tu cabeza. Escucha a tus emociones, no las bloquees. Porque en esta etapa de tu vida, sentir es lo que te va a guiar hacia donde tienes que estar.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Hoy, Venus entra en Cáncer, y eso te pone con el corazoncito un poco más sensible, más receptivo, más dispuesto a dar y también a recibir. Es una semana para bajar el ritmo, para cuidar tus emociones y también las de los que tienes cerca. Para construir una base sólida desde la calma, no desde el caos.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

El miércoles 30 Venus entra en tu signo. Prepárate, Cáncer, porque se vienen momentos muy intensos para tu vida amorosa. Todo empieza a fluir como tú quieres. Si estás soltera es momento de ir soltando indirectas, empezar esas conversaciones, acercarte a esa persona que te gusta… sin prisas, pero sin miedo. Ojo: no tomes decisiones locas todavía, que Mercurio sigue retrógrado, pero sí empieza a mover ficha poquito a poco.

LEO (23 julio-22 agosto).

Venus entra en Cáncer este miércoles y eso puede traerte un poco de altibajos emocionales, sobre todo si estás en pareja. Entre eso y Mercurio retrógrado, puede haber confusiones, cambios de humor y mini dramas de pareja. Pero calma, Leo, tú sabes gestionar esto. Solo no te pongas a la defensiva todo el tiempo, no todo es un ataque personal. A veces solo hace falta un poco más de empatía y un poco menos de orgullo.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Con Venus entrando en Cáncer hoy, tu parte emocional va a suavizarse un poco. Querrás compartir más, sentirte más querido, conectar con la gente que te hace sentir hogar. Aprovecha esa energía para tener conversaciones sinceras, para dejarte cuidar y para expresar tus emociones sin tener que disfrazarlas de sarcasmo o frialdad.

