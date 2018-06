Bryce juega con dinosaurios

Algunas franquicias logran ir un paso más allá de ser el éxito del momento y logran el sueño de muchos proyectos cinematográficos: Romper la barrera del tiempo, quedándose en la mente de los espectadores de forma perpétua. Así fue con “Mundo Jurásico” en 2015, que demostró que la fiebre por los dinosaurios jamás se apagó entre los cinéfilos y es esa misma flama la que trae una nueva entrega de la saga a la pantalla de plata, ahora bajo el nombre de “Jurassic World: El reino caído”.

Adrenalina, acción a raudales, efectos especiales espectaculares y muchos reptiles en gran tamaño. Todo eso está de vuelta, pero también una de las claves para que funcionara la historia fue la buena elección de actores, quienes supieron darle un rostro humano al drama de dinosaurios. Entre los mejores ejemplos se cuenta a Bryce Dallas Howard, quien está de regreso en el papel de “Claire Dearing”, quien fuera jefa de operaciones de Isla Nublar en la entrega anterior. Ahora regresa, pero sus ideas sobre el cautiverio de dinosaurios es muy diferente, como afirma la histrión en entrevista.

“Lo que puedo decir de ella —afirma Bryce, emocionada por regresar a la franquicia—, es que su misión ha cambiado, sus propósitos han cambiado y la perspectiva de su vida también cambió. Pero su personalidad permanece intacta. Es la misma de siempre, pero con nuevos objetivos, entre ellos el activismo”.

Regresas a un papel que te sentó bien, ¿qué cosas te interesa resaltar en esta ocasión?

“Claire” ahora tiene mucho más corazón. Es alguien mucho más aterrizada y menos testaruda. Por lo demás, ahora se parece más a mí, no tuve que realizar un cambio drástico en mi aspecto, y eso me da bastante gusto, mi corte de cabello en la primera parte no me gustaba (risas).

En ese sentido, ¿qué tanto se parecen tú y Chris (Pratt, quien da vida a “Owen”) a sus respectivos personajes?

Somos similares, diría… en un 80% (risas). No somos exactamente iguales, pero casi. Tenemos puntos de vista muy similares a los papeles que interpretamos

¿La amistad entre ustedes es real?

Es asombrosa. Chris es el mejor, pero también es el tipo de persona que quieres a tu lado cuando haces este tipo de películas. Mucho de la historia se trata sobre cómo nos llevamos, pero en este caso no es una cuestión estricta sobre si andamos o no, sino de cómo resolver el problema que tenemos ante nosotros. Eso es algo fresco y fabuloso.

Hay algo que hace especial a esta cinta. Es cierto que hay muchos efectos digitales, pero también bastantes “animatrónicos” en el set, ¿cómo es trabajar con eso?

Es un gran reto. Es un trabajo casi artesanal y un gran esfuerzo que hace la producción. Es cierto que hay algunos efectos, pero es increíble trabajar con un “animal” al que le dan vida 11 personas, que se encargan de moverlo y dotarlo de realismo. Una vez que estás actuando, entras de tal forma en el papel que te das cuenta que es de lo más real y auténtico que podrás interactuar con un dinosaurio. Por cierto, mi favorito es “Blue” (risas).

Aunque es una secuela, la cinta tiene un tono algo diferente. Sí mantiene acción y aventura, aunque también horror y suspenso…

¡Y emoción! Es una cinta muy divertida. No traiciona a lo que hicimos y se ha hecho con la saga. Es una cinta de Jurassic World, pero la lleva a explorar emociones y situaciones que no se habían dado antes. Creo que en ese sentido Juan Antonio Bayona (el director) la dota con un toque impecable, con un toque de misterio pero al mismo tiempo espectacular.

La reina de las grandes sagas

Talento, encanto, buen trabajo y ese “algo” invisible. Son múltiples los factores que le han permitido a Bryce Dallas Howard ser parte de grandes franquicias y proyectos en la gran pantalla. ¿No te parece conocida su cara?

Ella estuvo presente en “Spider-Man 3” (2007), “Terminator Salvation” (2009), “Crepúsculo: Eclipse” (2010) y “Amanecer” (2012), también prestó su voz para “Mi amigo el Dragón” (2016).

A su capacidad como actriz se suma sus cualidades en la dirección. Ha estado sentada en la silla de realizadora en proyectos como “Orquídeas” (2006, donde también fue productora) y “Vanity Fair: Decades” (2013).