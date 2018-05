Bruno Bichir y el juego del poder

Una alumna y su maestro; los roles de poder están presentes y dan pie a una serie de diálogos que lanzan diversos cuestionamientos sobre la sociedad; esta es la trama de la puesta en escena “Oleanna”, la cual forma parte del Wit: Festival de Arte. Con dramaturgia de David Mamet y la dirección de Bruno Bichir, “Oleanna” junta el talento de Tato Alexander (“Carolina”) y Bruno (“Juan”).

Vía telefónica, Bruno platica sobre su decisión de montar “Oleanna”: “Como generalmente sucede en el teatro fue a partir del texto. Me parece fundamental, importante y profundo; es una provocación para el espectador. Cumple con todos esos objetivos que me interesan del teatro: la exploración y el experimento”.

Con contenidos inquietantes a lo largo de la obra se presentan diversos debates sobre la educación, el poder, la lucha de clases, la lucha de sexos, la generacional, “las ambigüedades, sutilezas, incongruencias de esta humanidad occidental que nos construye”, explica Bichir.

Doble rol

En “Oleanna”, Bruno es actor y director y es sobre esa doble faceta en escena que comenta: “Mi padre es director de teatro, mis dos hermanos y yo siempre hemos tenido la inquietud de sumar la experiencia de la dirección. A los 18 o 19 estudié en la escuela de cine en la Ciudad de México, me formé como director de cine. Es para lo único que realmente he estudiado. Me gusta llevarlo a la práctica, tanto escribir como producir. En el cine editar, fotografiar, etc. Me gusta mucho la dirección, no es el primer montaje que hago”.

Acercamiento al texto

El primer contacto de Bruno con el texto fue hace aproximadamente un decenio: “El personaje me pareció fascinante conforme avanzó el tiempo”, por lo que decidió ejercer ambos papeles; comenzó a trabajar una traducción del texto, que posteriormente se retrabajó con la que Tato Alexander había hecho por su parte. Desde esa coincidencia surgió la colaboración que sumó a la tapatía a la producción.

Cabe señalar que aunque la función dentro del festival será sólo una, Bruno buscará más oportunidades para representar “Oleanna” en Guadalajara.

De indiferencia y desaparecidos

Ya que los temas educativos y sociales están presentes en la obra, Bruno comentó sobre la desaparición y fallecimiento de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV): “Es una vergüenza para nuestro país, para nuestra sociedad, para el sistema político actual. Es un fracaso del gobierno mexicano. Es indignante, frustrante, una vergüenza, es escalofriante. Tiene todas las características para que un gobierno serio, civilizado, dimita. Que tuviera un poco de congruencia en reconocer el fracaso contundente de esta administración, de todo un sistema, de una forma de hacer vida política en nuestro país. No hay palabras ni raciocinio que pueda desenmarañar este lodazal. A título personal: son compañeros creadores que han fallecido en estas circunstancias, eso a toda la comunidad artística y creadora la vuelve inmediatamente solidaria con el tema”.

Pese a que muchos ciudadanos han pedido el luto y la supresión, aunque sea por unos días, de las campañas políticas ante la violencia que hay en el país; Bruno detecta dejos de indiferencia social: “Es verdaderamente cruel que el mundo siga, que la mañana siga apareciendo… En términos sociológicos, antropológicos, hay que detenerse a revisar, a estudiar el comportamiento del mexicano en su totalidad. De frontera a frontera, litoral a litoral, cómo nos comportamos como mexicanos. Asombra al mundo nuestra extraña capacidad de darle vuelta a la página, a las cosas”, finaliza.

ASISTE AL WIT: FESTIVAL DE ARTE

Un espacio para el diseño

Del 4 al 13 de mayo se llevará a cabo la séptima edición de Wit: Festival de Arte, la cual reunirá a 90 expositores de arte, antigüedades y diseño. Daniela Cordero, coordinadora de Wit, charló vía telefónica sobre el programa, que tendrá como sede al Galería Demetria ( Av. de la Paz 2219).

En el evento estará presente el trabajo de Panorámica, un grupo de diseñadores que llegan con una propuesta escultórica. El resultado es la Colección Castillo, obras que fueron “inspiradas en los toritos mexicanos que se usan en las ferias”, adelantó Daniela.

Por su parte, Nouvel Estudio presentará a Édgar Orlaneta, quien elaboró piezas de vidrio soplado, en una representación escultórica en homenaje a las culturas del sur de Norteamérica: “Son recipientes que tienen que ver con el aire, igual que Los Castillos”, afirmó Daniela.

Por lo que respecta a la sección de arte contemporáneo, Daniela señala que lo que se verá es el resultado de la convocatoria que se lanzó —UN-M2 (un metro cuadrado)—, con un jurado compuesto por figuras como Aldo Chaparro o Bruno Bichir. Es así que en este apartado se podrá ver obra de: Lino Vite, César Castillo, Renata Petersen y Claudia Cisneros.

Aunado al arte, también habrá mesas de diálogo, como la de Mario Uvence, quien hablará de coleccionismo; además, en el rubro musical estará presente el grupo Clubz.

Cabe señalar que el coleccionismo de antigüedades tiene una sección especial en este festival, con la muestra de arte objeto en el salón Don Julio. Se trata de “Equipaje a través del tiempo”, donde se observan valijas desde una perspectiva de su valor histórico como piezas de uso cotidiano cuyo diseño ha quedado anclado en el tiempo como referencia de una época.

NO TE LO PIERDAS

Wit: Festival de Arte

D: domingo 6 de mayo

H: 18:00 horas

Boletos: 300 pesos general, de venta en recepción del hotel Demetria y en www.boletia.com.

ACTIVIDADES

• Clubz, sábado 5 de mayo, 21:00 horas (en sky bar del hotel Demetria, puertas abiertas desde las 15:00 horas), 300 pesos.

• Conferencias y mesas de diálogo sábado y domingo, 11:00 y 13:00 horas.

• “Oleanna” en Galería Demetria dentro del Wit: Festival de Arte