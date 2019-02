Bruno Bichir considera que Yalitza Aparicio tiene talento natural

El actor mexicano Bruno Bichir resaltó que Yalitza Aparicio, nominada como Mejor Actriz en los premios Oscar por su participación en el filme "Roma", tiene un talento natural.

En entrevista con los medios, con motivo de la octava temporada de "Tap: Taller de Actores Profesionales", que transmitirá hoy Canal Once, el reconocido actor y hermano de Odiseo y Demián Bichir, aseguró que como el caso de Yalitza, hay otros en el mundo.

"Hay muchos fenómenos en el mundo de la actuación, ha habido muchas experiencias en ese sentido, de actores que no tienen una formación detrás o una trayectoria sólida, y hacen trabajos que sorprenden".

El actor de cine, teatro y televisión, reconoció que ahora aprende de sus compañeros del teatro penitenciario y hasta son actores "mejores que yo, y los veo en escena y digo quiero ser ese actor, no esa persona que uno ve en la cárcel y tiene sus características de vidas tremendas, no, esa manera de interpretar y ser honesto".

"Lo que me parece hermoso de ese gran fenómeno masivo y mediático que es el Oscar, es que se reconozca el trabajo de Marina de Tavira y a la par con su compañera de escena (Yalitza), me parece bellísimo", precisó Bichir.

Concluyó que le encanta la película "Roma", "me gusta mucho el trabajo de Alfonso Cuarón, lo conozco desde hace muchos años, y cuando me enteré que Marina estaba trabajando con él me dio felicidad".

JM