Bruce Willis pierde la capacidad de comunicarse verbalmente

Glen Gordon Caron, quien ayudó a impulsar la carrera del actor estadounidense Brue Willis, declaró ante el medio New York Post que su amigo ha perdido la capacidad de comunicarse verbalmente, pero que a pesar de ello sigue siendo Bruce.

La razón de que el actor ya no pueda expresarse con palabras se debe a que desde 2022 fue diagnosticado con afasia, un trastorno cognitivo que afecta la forma en la que las personas se comunican, misma razón por la que se retiró de la actuación a partir de ese año.

Glen agregó que ella ha tratado de seguir en la vida de Bruce y lo describió como "una persona extraordinaria", asimismo deja entrever que el actor era alguien que disfrutaba de la vida y que, en su tiempo de lucidez, la vivió de la forma más alegre posible:

"Lo que hace que 'su enfermedad' sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él".

A su vez, lamentó que esa alegría ya no se vea reflejada en su amigo, reitera que sí, sigue siendo Bruce Willis, y que agradece que siga ahí, pero que esa alegría con la que vivía ya no está más.

"Mi sensación es que en los primeros uno o tres minutos sabe quién soy. No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz, quería que nadie lo supiera y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí... pero la alegría de vivir ha desaparecido", finalizó.

Fue a finales de marzo de 2022, que la familia del actor anunció en un comunicado que Bruce se retiraría definitivamente del medio actoral.

"A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas”, escribieron sus familiares.

YC