La cuenta regresiva ha comenzado. La edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) tendrá lugar del 7 al 15 de junio contando con la participación de la comunidad de Madrid como invitada de honor.

A propósito de la logística de desarrollar año con año un evento de estas magnitudes, habla para EL INFORMADOR, la directora del FICG, Estrella Araiza, destacando la importancia de este festival en el desarrollo de Jalisco como industria creativa.

Sobre cómo funciona la logística del FICG para su planeación y desarrollo, comparte Estrella que no hay un tiempo específico de cuánto les lleva organizar un festival: “Nosotros trabajamos todo el año, pero nunca sabemos si lo que estamos planeando va a quedar para la edición 39, para la 40 o la 43, pues hay gestiones que duran mucho tiempo. Entonces, cuando se van concretando esas cosas, es que realmente se va haciendo la organización de lo que se va a tener este año. Ahora se están concretando gestiones desde hace tres años”.

En ese sentido, también es importante conocer cómo se definen a los homenajeados, quienes este año son Diego Luna, Álex de la Iglesia, Los Javis, Enrique Cerezo, Ángeles Cruz y Alfredo Castro. “En el caso de Los Javis, ya los queríamos, pues hace tres años vino Brays Efe”, quien interpretó a “Paquita Salas”, serie desarrollada precisamente por Los Javis: “Él estuvo como jurado en el Premio Maguey y la verdad es que la rompió, es una persona encantadora y desde que lo trajimos a él, queríamos traer a Los Javis, pero en ese momento ellos se enrolaron en hacer ‘La Mesías’ y otras superproducciones”.

En el caso de Diego Luna, resalta que el actor no había regresado al FICG en los últimos cinco años por sus múltiples compromisos, “pero nunca ha quitado el dedo del renglón hacia todo lo que pasa y se produce en México, él sigue produciendo en el país. Todos los homenajes los presentamos de cierta manera en la asamblea general del patronato, la cual tiene a todas las instituciones cinematográficas más importantes del país y hay personas que están asociadas por la institución o en lo personal. Y ahí es donde comenzamos a platicar sobre lo que estamos planteando o lo que se va a cerrar para la siguiente edición. Cuando yo planteé el homenaje para Diego fue en el consejo directivo y todos estuvieron de acuerdo”.

Y es que, desde la perspectiva de Estrella, desde hace mucho tiempo ya se merecía este homenaje. Tiempo atrás, había esta idea de que una personalidad como Diego era muy joven para recibir un premio de esta magnitud. “Pero creo que no podemos ser edadistas, el homenaje es muy merecido y estoy contenta de que él haya aceptado”.

En cuanto a Álex de la Iglesia y Enrique Cerezo, que vienen de España, comparte la directora que al primero también ya desde hace tiempo querían homenajearlo, pero hasta ahora se pudo concretar: “El homenaje de Enrique Cerezo es aparte, pues es la primera vez que lo vamos a dar. Y espero que lo podamos seguir dando para siempre porque es importante resaltar a las personalidades que están detrás de la cámara”.

Además, también es muy importante darle visibilidad a figuras del cine que tal vez no son tan mediáticas, pero que son indispensables en la industria fílmica, como es el caso de la cineasta y actriz Ángeles Cruz: “Este reconocimiento tiene que ver con el activismo que ella hace, pues para mí es muy valiente su labor”, dice Estrella. “Ella está en el imaginario colectivo como actriz, pero lo que nosotros queremos reconocerle tiene que ver con el activismo que ha hecho en los últimos años”.

Gran sorpresa

Estrella Araiza también refiere que estará en la parrilla de actividades el homenaje que hará la comunidad de Madrid, que en este caso será para la actriz Najwa Nimri, protagonista de series exitosas como: “Sagrada Familia”, “La Casa de Papel” y próximamente “Respira”.

La intención es que Najwa también tenga su clase magistral: “Nosotros tratamos de que todas las personas homenajeadas puedan tener un espacio de reflexión pública, donde todas las personas puedan acariciar sus pensamientos de lo que es un homenaje a la edad que sea”.

Jalisco, polo de la industria

La directora del festival comparte que el sueño de muchos de los que se dedican al cine es que, en este caso, Jalisco sea un polo de influencia real para la producción de cine: “Por muchas situaciones, yo creo que en este año, de este sexenio, se pudo concretar. El hecho de tener un cash rebate que sea funcional, de verdad está atrayendo las miradas de muchísimos otros inversores de los cuales nosotros no teníamos idea. Y eso va a ser positivo para el Estado y para la ciudad”.

“Esto es muy positivo para muchas de las personas que quieren entrar a la industria cinematográfica y que no se tengan que ir. Yo soy de las pocas de mi generación que no se fue, y no lo hice porque disfruto mucho vivir en Guadalajara. Así que la gran ventaja de que nosotros seamos un polo real de producción de cine, tiene que ver con que las personas se pueden quedar, ya no se tienen que ir, ahora falta hacerlo un polo real de gestión cultural, de exhibición cinematográfica… o sea, falta mucho, pero creo que todo lo del cash rebate es un primer paso y está increíble, siento que es necesario defenderlo con las siguientes administraciones. Y claro que el FICG también tiene que estar para ser el espacio de articulación, vinculando y conectando a todas las demás herramientas”.

El FICG tendrá próximamente una reunión con la oficina de Filma Jalisco, para justamente hacer alianzas y trabajar en conjunto.

Recuerda Estrella que cuando se tuvieron las desavenencias con esta administración por temas de presupuesto, uno de los puntos que ella tocaba es que no entendía cómo este gobierno, “quien ha apoyado a que el Estado sea un polo de producción cinematográfica”, le estaba quitando dinero al festival.

“De verdad era desconcertante, porque gracias a que existe el festival se pueden articular muchas de las cosas de las producciones, de los productores que vienen y hacen cosas aquí”.

Celebrarán 40 años en 2025

Si bien Estrella ha remarcado que la edición 39 es la que ahora importa, porque es la que está en marcha, es inevitable no preguntarle cuáles son las expectativas de cara a que el FICG cumpla 40 años en 2025 y si tiene alguna lista de deseos para esa edición próxima. “Deseo que se realice la edición 40 (risas). No puedo adelantar nada, pues hay un proceso con el patronato y las personas, así que hay muchas decisiones que todavía ni siquiera se pueden tomar. Yo podría decir que uno de mis grandes sueños de hace muchos años es el traer un invitado de honor asiático, pero eso no es secreto”.

Reitera que aunque llegar a la edición 40 será un gran momento, ella como directora siente la presión en todas y cada una de las ediciones, “pues es mucha responsabilidad el que podamos tener algo atractivo para el público jalisciense que es, sin duda, un público muy difícil”.

Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

¿Cómo se elige al invitado de honor?

Para la elección del invitado de honor, que en esta ocasión es la comunidad de Madrid, refiere Estrella que es un tema que se ve con el patronato, el cual se reúne una vez al año en la asamblea donde están todas las instituciones y que se hace durante el FICG, más el consejo directivo y ahí se plantean las propuestas.

“Muchas veces no vamos muy en específico con relación a decisiones que son muy chiquitas como en las competencias, las películas y tal. Pero las que son muy visibles como los homenajes y los invitados de honor, esos sí se tocan en el consejo directivo y nosotros les presentamos la propuesta de lo que creemos que va a pasar para el siguiente año. Hace dos años presenté que la comunidad de Madrid podría ser el invitado de honor, porque ya habíamos tenido el antecedente de Cataluña, de Quebec y los Países Nórdicos. Además, realmente tenemos mucha cercanía con Madrid”.

Agrega que “los países tienen herramientas para todo, como la promoción y la inversión, pero para nosotros también es importante la región”.

También explica que el invitado de honor invierte en su participación: “Porque al final son los que tienen el foco. Ellos hacen una inversión que se reditúa en cosas que ellos quieren que pase, porque el trabajo lo hacemos en conjunto”.

Estrella también acota que la decisión final al momento de elegir a un país o región tiene que ver con el que esté más entusiasmado y que quiera tener un espacio, una cobertura y una representatividad: “Los más entusiastas para mí son los que tienen que ser”.

Hablemos del presupuesto…

La edición 39 del festival proyectará más de 200 películas y contará con un presupuesto de poco más de 41 millones de pesos.

Sobre el segundo tema, el FICG año con año tiene que enfrentarse a distintos panoramas para obtener su presupuesto y continuar con sus actividades, más en un sexenio en el cual se fue desvaneciendo el apoyo a la cultura, para muestra el destino del Festival Internacional de Cine de Los Cabos que, por falta de apoyo económico, la edición del año pasado se tuvo que cancelar.

En ese sentido, reflexiona Estrella que el FICG continúa y sigue vigente gracias al apoyo de la Universidad de Guadalajara (UdeG): “Si no fuera por la Universidad de Guadalajara, probablemente nosotros también hubiéramos tenido que tomar unas medidas súper drásticas con relación al festival, que ya las tomamos, ya estamos a la mitad en las competencias, estamos reduciendo mucho todo lo que tiene que ver con invitados nacionales e internacionales. Pero si no tuviéramos a la UdeG, a lo mejor nada más tendríamos que exhibir las películas sin hacer festival, que es como la conjunción de todo”.

“Yo, cada vez que algún espacio desaparece, me deja ese sabor de boca donde tú estás luchando por algo y a nadie en el gobierno, en este caso federal, le importa. Es decir, no es importante para ellos lo que nosotros abrimos de espacio para lo que ellos y su trabajo están haciendo. Yo le pregunto: ‘De qué te sirve gobierno federal producir más de 200 películas al año si no tienes dónde ponerlas, si van a estar en una plataforma donde se van a perder en el algoritmo’. Y si nosotros no agarramos el foco, hacemos todo este trabajo y les decimos ‘¡vengan amigos!’, nadie más la va a ver. Si ellos no entienden que nosotros somos parte del ecosistema y una parte importante como espacio de exhibición, pues entonces no están entendiendo nada”.

También acota Estrella que el proyecto del FICG ha trascendido sexenios: “Eso es sumamente importante, pero a todos los gobiernos les pasa lo mismo. Ellos llegan súper entusiasmados el primer año con nosotros para hacer y cambiar… (Refiriéndose al gobierno federal) Y después, el segundo año dicen ‘no podemos tanto’, pero para el tercer año ya sienten que se les fue el sexenio y sólo es navegar. Y el cuarto año es cuando ya tienen la experiencia de cómo hacer cosas, pero sólo pueden hacer una o dos, nada relevante, nada que cambie la faceta de la industria y que realmente sea un aporte importante”.

Lo imperdible

Desde su perspectiva de cinéfila, le preguntamos a Estrella cuáles son los eventos imperdibles que el público no se puede perder en esta edición 39: “A mí lo que realmente me gustaría que este año no se perdieran son las clases magistrales, porque éstas son el espacio que tienen estas figuras que todos admiramos en donde están reflexionando acerca de recibir un reconocimiento en su vida. Y eso es algo muy especial para las personas, pues se sienten vulnerables”. Cabe señalar que las clases magistrales serán gratuitas y estarán en la Sala 2 del Conjunto Santander.

También señala como imperdibles las galas a beneficio, cuyos boletos ya están a la venta. Hay estrenos internacionales como “Intensamente 2”: “Apelamos a que las galas sean de consumo más masivo”.

Las cintas que formarán parte de las galas a beneficio son:

“The Wingwalker” , de Alonso Álvarez-Barreda, con Omar Chaparro.

, de Alonso Álvarez-Barreda, con Omar Chaparro. “The Bikeriders” , de Jeff Nichols, con Austin Butler, Jodie Comer y Tom Hardy.

, de Jeff Nichols, con Austin Butler, Jodie Comer y Tom Hardy. “Después” , de Sofía Gómez Córdova, con Ludwika Paleta y Nicolás Haza.

, de Sofía Gómez Córdova, con Ludwika Paleta y Nicolás Haza. “Hit Man” , de Richard Linklater, con Glen Powell y Adria Arjona.

, de Richard Linklater, con Glen Powell y Adria Arjona. “Inside Out 2” , de Kelsey Mann.

, de Kelsey Mann. “Entra en mi vida” , de José Manuel Cravioto, con Paulina Goto y Ximena Sariñana.

, de José Manuel Cravioto, con Paulina Goto y Ximena Sariñana. “Ezra” , de Tony Goldwyn, con Bobby Cannavale, Whoopi Goldberg y Robert De Niro.

, de Tony Goldwyn, con Bobby Cannavale, Whoopi Goldberg y Robert De Niro. “Problemista”, de Julio Torres, con Tilda Swinton y Julio Torres.

Cabe recordar que el FICG retomó su alianza con Cinépolis. En Centro Magno y Midtown habrá actividades del festival; así como en la Cineteca FICG.

El filme es protagonizado por Bobby Cannavale, Whoopi Goldberg y Robert De Niro. ESPECIAL

CT