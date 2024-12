¿Britney se muda a México?

La llegada de los 43 años marcará un cambio importante en la vida de Britney Spears, trayendo consigo nuevos comienzos. Este año, Britney sorprendió al mundo al anunciar que es una mujer soltera, tras su divorcio de Sam Asghari, y también al tomar la decisión de cambiar de residencia.

Debido al acoso constante de los paparazzi, la cantante decidió dejar los Estados Unidos y mudarse a México, una noticia que reveló a través de sus redes sociales.

"Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca como Jason (personaje de Viernes 13). Siempre han sido increíblemente crueles conmigo. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel, y por eso me he mudado a México", compartió Britney .

Britney en México

En un video publicado hace un par de días en su cuenta oficial de Instagram, la cantante Britney Spears reveló que decidió dejar los Estados Unidos debido al constante acoso de los paparazzi , por lo que ahora residirá en México.

Aunque no compartió detalles sobre la ubicación exacta de su nueva residencia, el portal TMZ difundió imágenes en las que se le ve aterrizando en Cabo San Lucas, Baja California Sur, uno de sus destinos favoritos para vacacionar.

Sin embargo, algunos medios aseguran que fuentes cercanas a la intérprete de Toxic han afirmado que su estancia en tierras mexicanas no es definitiva, ya que su viaje tuvo como principal motivo la celebración de su cumpleaños, a pesar de las declaraciones que ella misma hizo en redes sociales.

“Brit no se está mudando, solo está diciendo cosas ‘extravagantes’ en línea”, revelaron dichas fuentes.

Aunque Spears está disfrutando de su estancia en nuestro país, aún no se sabe si extenderá su visita y convertirá las playas mexicanas en su nuevo hogar.

